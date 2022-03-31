حملة اعتقالات في الضفة والمتطرف بن غفير يقود اقتحاما للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال (فيديو)

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) على رأس مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن بن غفير قاد المستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، فنفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.

وقالت إن شرطة الاحتلال اعتقلت سيدة من المسجد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، كما احتجزت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بإحدى ساحات المسجد الأقصى، ثم أفرجت عنه بعد انتهاء جولة بن غفير الاستفزازية.

تحت حماية الشرطة

وجاء اقتحام اليميني إيتمار بن غفير لساحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قبل الشرطة، بعد أن وافقت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس على طلبه، رغم تحذيرات من عواقب هذه الخطوة، مع حلول شهر رمضان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب، إن الاقتحام تزامن مع وجود كثيف لشرطة الاحتلال، داخل ساحات المسجد وخارجه.

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المقدسي المحرر مرشد الشوامرة وشقيقه منصور عقب اقتحام منزلهما في بلدة الرام pic.twitter.com/e4uGN7cnsl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2022

وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خلال الاقتحام، سيدة فلسطينية من منطقة باب الأسباط، في الجدار الشمالي للمسجد، واقتحم بن غفير المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وفي شريط فيديو خلال اقتحامه، قال عضو الكنيست اليميني إن زيارته فيها رسالة واحدة وهي “إنني لا أخضع ولا أتراجع” معلنًا رفضه تقليص ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحامهم المسجد الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/Wz51S7FjGq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 31, 2022

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سمحت عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم احتجاجات ورفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.

ومنذ ذلك الحين تسمح الشرطة الإسرائيلية يوميًّا للمستوطنين، ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، باقتحام المسجد في فترتين في الصباح وبعد صلاة الظهر.

وكان بن غفير قد قام خلال الأشهر الماضية بإقامة خيمة على أرض عائلة سالم بحيّ الشيخ جراح، كما قام بعد زيارات استفزازية للفلسطينيين في منطقة باب العامود بالمدينة.

#شاهد .. لحظة اعتقال قوات الاحتلال لأحد الشبان في مخيم جنين قبل قليل. pic.twitter.com/HErQjYR1Ox — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 31, 2022

حملة اعتقالات

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينيا من الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين، في مدينة بيت لحم، وفي نابلس اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين من قرية سالم ومخيم الفارعة، كما اعتقل 4 مواطنين من الخليل.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما بمخيم قلنديا شمال القدس، كما اعتقلت الأسير المحرر مرشد الشوامرة وشقيقه منصور الشوامرة من بلدة الرام، واعتقلت سيدة. وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من المدينة، وآخر من بلدة يعبد غرب جنين، ومن قلقيلية اعتُقِل شابان من قرية النبي إلياس وبلدة عزون، إضافة إلى اعتقال أسير محرر من بلدة الزاوية غرب سلفيت.