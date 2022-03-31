الطب البديل وآفاق العلاج.. تركيا وجهة السياحة العلاجية الحديثة (فيديو)

بعد أن أصبحت تركيا وجهة يفضلها العرب للسياحة وتلقي العلاج بسبب الروابط الثقافية وجودة الخدمة الصحية، فإنها تقدم اليوم، خيارات عدة، لا عن طريق العلاج الدوائي فقط بل بعلاجات جديدة من الطب البديل.

وللحديث عن الطب البديل أو “الطب الشمولي” استضاف برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر الدكتور (مرات بالانلي) أخصائي الطب الشمولي والسياحة العلاجية في حلقات خاصة من تركيا.

وكشف الدكتور، أن تركيا حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، مشيرا إلى جهود كبيرة بُذلت منذ سنوات في هذا الصدد، بعد أن استمر التركيز على العلاجات الدوائية والكيميائية سنوات طويلة.

وقال إن طرق العلاج قد اختلفت، بعد ظهور الطب البديل وانتشاره في تركيا، وبعد أن أضافت مؤسسات الرعاية الصحية التركية وكليات الطب الحكومية، الطب البديل إلى برامجها عام 2014.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأطباء، اتجه إلى دراسة هذا التخصص الجديد من الطب -من بينهم ضيف البرنامج- وبالفعل ظهرت نتائج واعدة لطرق العلاج البديلة كاليوغا والوخز بالإبر وتقويم العظام اليدوي “الكايروبراكتيك” وغيرها.

وأكد الطبيب التركي، أن الطب الشمولي أو الطب البديل لا يلغي العلاج التقليدي وطرق الطب العادية، موضحا أن الطب البديل أعمّ وأشمل وتندرج تحته جميع طرق العلاج التقليدية الكيميائية والبديلة.

وشرح أن الطب الشمولي لا يركز على المرض فقط، بل يهدف إلى معالجة المريض نفسه وتغيير نمط حياته والقضاء على المرض من جذوره.

وأضاف أن الأهم من ذلك هو مساعدة جسم المريض على تعلم آلية شفاء نفسه، لكنه حذر من التعامل مع المراكز غير المرخص لها، ونصح بتوخي الحذر عند الخضوع لأي نوع من أنواع الطب الشمولي كالعلاج بالأعشاب أو تناول المكملات الغذائية المجهولة المصدر.