“هذا جنون”.. صحف أجنبية تصف الأجواء العصيبة في مباراة مصر والسنغال

وصفت صحف أجنبية الأجواء السيئة التي سادت مباراة مصر والسنغال أمس الثلاثاء بأنها “جنون”، والتي انتهت بفوز منتخب السنغال وتأهله إلى بطولة كأس العالم من خلال ركلات الترجيح.

وتصدرت لقطة استهداف نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بمؤشرات الليزر من قبل جماهير السنغال صحفيتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين.

كما تناولت صحيفة ديلي ميل لقطات الاعتداء على محمد صلاح عقب نهاية المباراة وخروجه في حماية حراسة خاصة، وقالت إن نتيجة المباراة شابتها مشاهد بغيضة من مشجعي السنغال الذين صرفوا انتباه لاعبي المنتخب المصري خلال ركلات الترجيح ثم رشقوا اللاعبين بأشياء مختلفة أثناء مغادرتهم أرض الملعب.

وقالت صحيفة ميرور إن مشجعي السنغال لجؤوا إلى تكتيكات وصفتها بأنها “قذرة” لمنح بلادهم اليد العليا خلال المباراة الفاصلة للوصول إلى نهائيات كأس العالم من خلال استهداف اللاعبين المنافسين بأشعة الليزر.

وأشار الصحفي الأمريكي هنري بوشنيل أيضًا إلى لقطات توجيه الليزر تجاه حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي طيلة المباراة.

