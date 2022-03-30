السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء “امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدًا ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرارًا لدعم السعودية لمصر”.

وتخارجت رؤوس أموال أجنبية من مصر خلال مارس/آذار الجاري بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تجاوزت 10 مليارات دولار، وفق خبراء اقتصاديين.

والأسبوع الماضي، استبقت مصر الإعلان عن طلبها قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي، بخفض قيمة الجنية بنسبة 15% ورفع أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، وهما اثنان من شروط الصندوق لتمويل البلد، ليهوي الجنيه المصري إلى أكثر من 18.5 جنيهًا للدولار.

استثمارات قطرية

وأعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الشراكات والاستثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وفق بيان صادر عن المجلس.

جاء الاتفاق خلال لقاء عُقد الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وأشاد البيان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.