نقص الغذاء وشُح الأدوية.. فتاة أوكرانية تروي للجزيرة مباشر معاناتها اليومية بعد اندلاع الحرب (فيديو)

تتجاوز النتائج المدمرة للحرب ضد أوكرانيا آثار الخراب والدمار الناجم عن القصف، حيث أدت إلى معاناة آلاف الأطفال والعائلات في ظل غياب المواد الغذائية الأساسية.

وتروي الفتاة الأوكرانية ماريا ديشنكو في تقرير خاص أعدته باللغة العربية للجزيرة مباشر الأوضاع السيئة التي تعيشها في قريتها منذ بدء الحرب الروسية.

خاص بالجزيرة مباشر | الأوكرانية ماريا ديشنكو ترصد الأوضاع الأوضاع الإنسانية الصعبة في #كييف بسبب الحرب#الحرب_الأوكرانية_الروسية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/MJ4OOI2liC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022

وقالت ماريا “أقف في طابور طويل للحصول على الحليب من أحد المزارعين، والحمد لله حصلت على 6 لترات من الحليب”.

ورصدت ماريا خلال جولتها داخل أحد المتاجر الرفوف الخالية من المواد الغذائية، مضيفة “لا يوجد شيء، لكن قام أحد المزارعين بتوزيع الفطر على السكان مجانًا”.

وتستكمل معاناتها مع أيام الحرب “اعتدت على سماع أجراس الكنيسة في أنحاء البلدة، لكن الآن أُسرع إلى الخارج كلما سمعت صفارات الإنذار”.

وأظهرت ماريا في لقطات خاصة لكاميرا الجزيرة الملجأ الذي تأوي إليه خلال الغارات العسكرية حيث يوجد فراش صغير من الخشب والقليل من الأغطية بجانب الماء العذب وبعض الأدوية.

وتصف هذا الوضع “الرطوبة عالية جدًا وتوجد الحلزونات والعناكب في زوايا المكان بسبب غياب الضوء كل هذا لا يهم لأن هنا أمان”.

ويشتكي الكثير من سكان المدن الأوكرانية الذين لم يغادروا منازلهم بعد من شُح المواد الأساسية من أغذية وأدوية إضافة إلى طول أوقات حظر التجوال.

Food shortages are going to be a serious problem soon across all of Ukraine. Modern civilization depends upon a lot of processes, largely invisible in our day to day lives. But when they break down, those things we take for granted, like easy access to food, disappear real fast pic.twitter.com/nHrDazGmIw — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 2, 2022

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن أوكرانيا تواجه نقصًا شديدًا في الأدوية الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وحذّرت من اقتراب حدوث أزمة إنسانية خطيرة في أوكرانيا.

If you're in the UK and would like to do something to help, the British Red Cross has launched a Ukraine Crisis Appeal to support the work of the Ukrainian Red Cross to fund food, water, first aid, medicines, warm clothes & shelter. You can donate here:https://t.co/Ool3I6x3Ix — Chris R Young (@ChrisRYoung02) March 1, 2022

من جانبها، أطلقت الأمم المتحدة نداءات طوارئ لجمع 1.7 مليار دولار أمريكي لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمدنيين في أوكرانيا واللاجئين في البلدان المجاورة.

وقدّرت المنظمة الأممية وجود 12 مليون شخص داخل أوكرانيا “يحتاجون إلى الإغاثة والحماية”.

وأشارت إلى أن أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني سيحتاجون إلى المساعدة في البلدان المجاورة خلال الأشهر المقبلة، مع تأكيدها فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الخمسة الماضية وحدها.