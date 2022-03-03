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نقص الغذاء وشُح الأدوية.. فتاة أوكرانية تروي للجزيرة مباشر معاناتها اليومية بعد اندلاع الحرب (فيديو)

فتاة أوكرانية
فتاة أوكرانية توثق في تقرير مصور معاناتها اليومية لتوفير احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء خلال أيام الحرب (الجزير مباشر)
2/3/2022-|آخر تحديث: 3/3/202201:41 AM (مكة المكرمة)

تتجاوز النتائج المدمرة للحرب ضد أوكرانيا آثار الخراب والدمار الناجم عن القصف، حيث أدت إلى معاناة آلاف الأطفال والعائلات في ظل غياب المواد الغذائية الأساسية.

وتروي الفتاة الأوكرانية ماريا ديشنكو في تقرير خاص أعدته باللغة العربية للجزيرة مباشر الأوضاع السيئة التي تعيشها في قريتها منذ بدء الحرب الروسية.

وقالت ماريا “أقف في طابور طويل للحصول على الحليب من أحد المزارعين، والحمد لله حصلت على 6 لترات من الحليب”.

ورصدت ماريا خلال جولتها داخل أحد المتاجر الرفوف الخالية من المواد الغذائية، مضيفة “لا يوجد شيء، لكن قام أحد المزارعين بتوزيع الفطر على السكان مجانًا”.

وتستكمل معاناتها مع أيام الحرب “اعتدت على سماع أجراس الكنيسة في أنحاء البلدة، لكن الآن أُسرع إلى الخارج كلما سمعت صفارات الإنذار”.

وأظهرت ماريا في لقطات خاصة لكاميرا الجزيرة الملجأ الذي تأوي إليه خلال الغارات العسكرية حيث يوجد فراش صغير من الخشب والقليل من الأغطية بجانب الماء العذب وبعض الأدوية.

وتصف هذا الوضع “الرطوبة عالية جدًا وتوجد الحلزونات والعناكب في زوايا المكان بسبب غياب الضوء كل هذا لا يهم لأن هنا أمان”.

ويشتكي الكثير من سكان المدن الأوكرانية الذين لم يغادروا منازلهم بعد من شُح المواد الأساسية من أغذية وأدوية إضافة إلى طول أوقات حظر التجوال.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن أوكرانيا تواجه نقصًا شديدًا في الأدوية الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وحذّرت من اقتراب حدوث أزمة إنسانية خطيرة في أوكرانيا.

من جانبها، أطلقت الأمم المتحدة نداءات طوارئ لجمع 1.7 مليار دولار أمريكي لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمدنيين في أوكرانيا واللاجئين في البلدان المجاورة.

وقدّرت المنظمة الأممية وجود 12 مليون شخص داخل أوكرانيا “يحتاجون إلى الإغاثة والحماية”.

وأشارت إلى أن أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني سيحتاجون إلى المساعدة في البلدان المجاورة خلال الأشهر المقبلة، مع تأكيدها فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الخمسة الماضية وحدها.

المصدر : الجزيرة مباشر