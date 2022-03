نقص الغذاء وشُح الأدوية.. فتاة أوكرانية تروي للجزيرة مباشر معاناتها اليومية بعد اندلاع الحرب (فيديو)

تتجاوز النتائج المدمرة للحرب ضد أوكرانيا آثار الخراب والدمار الناجم عن القصف، حيث أدت إلى معاناة آلاف الأطفال والعائلات في ظل غياب المواد الغذائية الأساسية.

وتروي الفتاة الأوكرانية ماريا ديشنكو في تقرير خاص أعدته باللغة العربية للجزيرة مباشر الأوضاع السيئة التي تعيشها في قريتها منذ بدء الحرب الروسية.

وقالت ماريا “أقف في طابور طويل للحصول على الحليب من أحد المزارعين، والحمد لله حصلت على 6 لترات من الحليب”.

ورصدت ماريا خلال جولتها داخل أحد المتاجر الرفوف الخالية من المواد الغذائية، مضيفة “لا يوجد شيء، لكن قام أحد المزارعين بتوزيع الفطر على السكان مجانًا”.

وتستكمل معاناتها مع أيام الحرب “اعتدت على سماع أجراس الكنيسة في أنحاء البلدة، لكن الآن أُسرع إلى الخارج كلما سمعت صفارات الإنذار”.

وأظهرت ماريا في لقطات خاصة لكاميرا الجزيرة الملجأ الذي تأوي إليه خلال الغارات العسكرية حيث يوجد فراش صغير من الخشب والقليل من الأغطية بجانب الماء العذب وبعض الأدوية.

وتصف هذا الوضع “الرطوبة عالية جدًا وتوجد الحلزونات والعناكب في زوايا المكان بسبب غياب الضوء كل هذا لا يهم لأن هنا أمان”.

ويشتكي الكثير من سكان المدن الأوكرانية الذين لم يغادروا منازلهم بعد من شُح المواد الأساسية من أغذية وأدوية إضافة إلى طول أوقات حظر التجوال.

Food shortages are going to be a serious problem soon across all of Ukraine.

Modern civilization depends upon a lot of processes, largely invisible in our day to day lives. But when they break down, those things we take for granted, like easy access to food, disappear real fast pic.twitter.com/nHrDazGmIw

— Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 2, 2022