“طاولة عادية وليست 30 مترًا”.. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداده للتفاوض ووزير دفاعه: روسيا ستبكي دما (فيديو)

جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي التأكيد على استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنقاذ بلاده ولكونها “الطريقة الوحيدة لوقف الحرب” .

وشارك زيلينسكي في مؤتمر صحفي تحدث خلاله عن تطورات الوضع على الأرض وطالب دول العالم بعدم التخلي عن أوكرانيا الآن.

وقال خلال حديثه المُسجل مسبقًا “لا يمكنني تقديم أي ضمانات لروسيا فأنا لا أملك سلاحا نوويا ولم أبدأ حربا لكني مستعد للدخول في مفاوضات الآن”.

وأضاف “يمكنني التحدث مع بوتين لإنهاء هذه الحرب، لكن ليس على طاولة يزيد طولها عن 30 مترًا كما حدث مع ماكرون”.

وفي السياق، شدّد زيلينسكي على أن بلاده “لا تزال في حاجة إلى الدعم”.

وتابع “نحتاج مقاتلات وذخيرة على الرغم من دعم الدول الصديقة الهائل لكن هناك المزيد”.

وأردف محذرا “إذا سقطت أوكرانيا في يد روسيا ستكون كل دول البلطيق وأوربا الشرقية الهدف التالي”، مشيرا إلى أن بلاده “تواجه حربا نيابة عن العالم”.

واستدرك “إذا لم نعد موجودين لا قدّر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وصولا إلى جدار برلين، صدقوني”.

ودعا الرئيس الأوكراني الدول الغربية مجددًا إلى “إغلاق الأجواء” أمام الطائرات الروسية وحظر الطيران في المجال الجوي الأوكراني باعتبارها خطوة ضرورية، لافتًا إلى أن المساعدات التي وصلت إلي بلاده “تأخرت كثيرًا”.

وقال “هدف القوات الروسية تركيع أوكرانيا وهدفنا حماية الأرض والحرية وأريد فقط أن يعيش أطفالي وكل الأطفال بحرية وسلام”.

لكنه شدّد على أن حكومته “ستعيد بناء كل مبنى وكل شارع وكل مدينة”.

ووجه حديثه لروسيا “ستدفعون لنا مقابل كل ما فعلتموه بدولتنا وبكل أوكراني”.

وفي السياق، تناول زيلينسكي خلال حديثه الموقف التركي وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل ما بوسعه ويعتمد أسلوب التصعيد في التعامل مع روسيا.

وقال “دور تركيا مؤثر وحازم للغاية ويمكن لموقف الرئيس التركي أن يؤثر بشدة على روسيا”.

وفي إجابه عن سؤال حول تغير الأوضاع بعد الحرب، قال زيلينسكي “ما زلت حيًا، صحيح تغيرت بعض الأشياء لكن المزاج جيد حيث لا يوجد خونة في مكتبي”.

Tired but strong & defiant and demanding a no-fly zone to save the nation. pic.twitter.com/ski7pcrhx4

وجدد زيلينسكي دعوته للأمهات الروس وناشدهم بالقدوم لاصطحاب الأسرى، في محاولة أخرى منه لإحراج موسكو.

وقال “لا نريد للأمهات الروسيات أن يشاهدن أبناءهن في نعوش بعد القتال في أوكرانيا”.

بدوره، نشر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، كلمة مؤثرة على تويتر عبّر خلالها عن شعوره بالفخر بما يفعله الشعب الأوكراني.

وقال “لم يتخيل أحد أن الشعب الأوكراني يمكنه الصمود أمام روسيا لكننا صامدون حتى الآن، الجميع يقف في الصفوف الأولى”.

وأضاف “نقف اليوم للدفاع عن كل المدن الأوكرانية وتمكن جيشنا بالفعل من تدمير العديد من آليات العدو الذي شعر بقوتنا وصمودنا لذلك يرتكب الآن جرائم ضد الإنسانية”.

All Ukrainian, you are great heroes! Today you are protecting the whole world! I’m Ukrainian and i’m proud of that! I’m proud of all our people 🇺🇦 #FightLikeUkrainian #StandWithUkraine pic.twitter.com/NCFK9jLbuo

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 3, 2022