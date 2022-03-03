شاهد: لحظة سقوط قذيفة بالقرب من شاب أوكراني أثناء قيامه بالتصوير في خاركيف

بينما كان الشاب الأوكراني نيكيتا ديمينكوف يصور بكاميرا هاتفه المحمول فيديو يتحدث فيه عن تطورات الحرب في مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، وثق هاتفه أيضا بالصدفة سقوط قذيفة بالقرب منه ونجاته بأعجوبة من موت محقق.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره ديمينكوف على حسابه في إنستغرام، الأربعاء، ظهر الشاب الأوكراني وهو يتحدث للكاميرا وفجأة سقطت قذيفة عليه، بينما حاول الهرب والاختباء في مكان آمن.

ويسمع في الفيديو أصوات زجاج يتكسر ويتناثر إثر سقوط القذيفة، وخطوات ديمينكوف السريعة وهو يحاول الهروب.

وفي اليوم السابع من الهجوم الذي أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين، واصلت القوات الروسية، الأربعاء، هجومها على المدن الأوكرانية خصوصا خاركيف، ثاني مدن البلاد.

وبعد قصف متواصل على وسط المدينة أوقع 21 قتيلا على الأقل بحسب الحاكم المحلي، استهدفت ضربات صباح الأربعاء مقار محلية لقوات الأمن والشرطة وكذلك جامعة هذه المدينة الواقعة على بعد 50 كلم عن الحدود الروسية بحسب أجهزة الطوارىء مشيرة إلى سقوط 4 قتلى على الأقل و9 جرحى.

وقال أنتون غيراشتشنكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية “لم يعد هناك أي منطقة في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة بعد”.

وقال والي خاركيف أوليه سينيهوبوف، في بيان، إن المدينة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي كثيف من قبل القوات الروسية، خلال آخر 24 ساعة.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.