شاهد: فرحة الطلاب المصريين وذويهم لدى عودتهم من أوكرانيا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا يُظهر فرحة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا لدى وصولهم مطار القاهرة الدولي، وذلك إثر اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا قبل 8 أيام.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتخصيص طائرة لعودة الطلبة المصريين من أوكرانيا أقلعت من رومانيا وعلى متنها 175 من الطلاب و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي ووصلت إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء.

وقال أحد الطلاب في المقطع المتداول “كنا ننام على صوت الصواريخ ونستيقظ على صوتها”، بينما قال آخر “الحمد لله، الواحد كأنه كان في النار والآن في الجنة”.

"الواحد كان في النار وبقى في الجنة".. شاهد فرحة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا#مصر #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/Uztv0ypIEl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

ووجد أكثر من 10 آلاف طالب عربي -بينهم نسبة كبيرة من المغاربة والمصريين- أنفسهم عالقين في أوكرانيا على وقع الحرب.

ويقصد طلاب من دول عربية أوكرانيا سنويا لمتابعة تحصيلهم الجامعي خصوصا في اختصاصي الطب والهندسة نظرا لسهولة الحصول على تأشيرات دخول إلى هذا البلد.

ويشكل المغاربة مع المصريين المكون الأساسي من الطلاب العرب الذين توجهوا إليها هربا من نزاعات أو أزمات اقتصادية في بلدانهم.

وكانت سفارة مصر قد أعلنت عبر فيسبوك أنها نسقت لإجلاء مواطنيها إلى رومانيا وبولندا.

ويقيم نحو 6 آلاف مصري في أوكرانيا، أكثر من نصفهم طلاب مسجلون في خاركيف.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.