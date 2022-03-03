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شاهد: فرحة الطلاب المصريين وذويهم لدى عودتهم من أوكرانيا

طالب لبناني يحتضن أسرته فور عودته من أوكرانيا إلى مطار بيروت (رويترز)
3/3/2022-|آخر تحديث: 3/3/202209:51 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا يُظهر فرحة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا لدى وصولهم مطار القاهرة الدولي، وذلك إثر اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا قبل 8 أيام.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتخصيص طائرة لعودة الطلبة المصريين من أوكرانيا أقلعت من رومانيا وعلى متنها 175 من الطلاب و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي ووصلت إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء.

وقال أحد الطلاب في المقطع المتداول “كنا ننام على صوت الصواريخ ونستيقظ على صوتها”، بينما قال آخر “الحمد لله، الواحد كأنه كان في النار والآن في الجنة”.

ووجد أكثر من 10 آلاف طالب عربي -بينهم نسبة كبيرة من المغاربة والمصريين- أنفسهم عالقين في أوكرانيا على وقع الحرب.

ويقصد طلاب من دول عربية أوكرانيا سنويا لمتابعة تحصيلهم الجامعي خصوصا في اختصاصي الطب والهندسة نظرا لسهولة الحصول على تأشيرات دخول إلى هذا البلد.

ويشكل المغاربة مع المصريين المكون الأساسي من الطلاب العرب الذين توجهوا إليها هربا من نزاعات أو أزمات اقتصادية في بلدانهم.

وكانت سفارة مصر قد أعلنت عبر فيسبوك أنها نسقت لإجلاء مواطنيها إلى رومانيا وبولندا.

ويقيم نحو 6 آلاف مصري في أوكرانيا، أكثر من نصفهم طلاب مسجلون في خاركيف.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات