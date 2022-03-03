شاهد: تحليق ناجح لنموذج حديث من المسيّرة التركية بيرقدار أكينجي

أعلنت شركة (بايكار) التركية نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من طائرة (بيرقدار أكينجي) المسيّرة الهجومية (Bayraktar AKINCI TİHA) المطوّرة بإمكانات محلية.

📢 BAYRAKTAR #AKINCI B GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU! 💪 Bayraktar #AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/fIFPxC2Ekq — BAYKAR (@BaykarTech) March 2, 2022

ويجري تطوير النموذج (B) من بيرقدار أكينجي في إطار مشروع تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وقالت بايكار الرائدة في تصنيع المسيّرات، عبر بيان نشرته الأربعاء، إن النموذج (B) من الطائرة “استكمل أول تحليق له بنجاح” لافتة إلى أن النموذج الجديد “سيكون صاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته”.

أعلنت شركة "#بايكار" التركية نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من طائرة #بيرقدار_أقينجي المسيرة الهجومية (#Bayraktar AKINCI TİHA) المطورة بإمكانات محلية.https://t.co/cwFkGAdZOV pic.twitter.com/uGMQwQ4J9T — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2022

وأجرى النموذج (B) أول تحليق له من مركز التدريب والاختبار المخصص للمشروع في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا واستمر لمدة ساعة و16 دقيقة.

وشهد التحليق أيضًا اختبارات ناجحة لمقياس التحريك الهوائي لدى النموذج (B) الذي تبلغ قوته 1500 حصان.

Bayraktar #AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık! Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2×750=1500 HP'lik güce sahip #AKINCI B'den sonra, 2×950=1900 HP'lik güce sahip #AKINCI C'de yakında göklerde olacak. Hayırlı olsun..#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 https://t.co/i3aBuuLNBN — Haluk Bayraktar (@haluk) March 2, 2022

ونشر المدير العام لشركة (بايكار) خلوق بيرقدار مشاهد للتحليق عبر حسابه على تويتر وقال إن الشركة “وقّعت عقودًا مع دولتين لتصدير طائرات بيرقدار أكينحي الهجومية المسيّرة”.

وأشار بيرقدار إلى أن الشركة ستقوم قريبًا باختبار تحليق النموذج (C) من الطائرات ذاتها والذي تبلغ قدرته 1900 حصان.

أعلنت شركة "#بايكار" التركية نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من طائرة #بيرقدار_أقينجي المسيرة الهجومية (#Bayraktar AKINCI TİHA) المطورة بإمكانات محلية.https://t.co/cwFkGAdZOV pic.twitter.com/uGMQwQ4J9T — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2022

من جانبه قال المهندس سلجوق بيرقدار المدير التقني لشركة (بايكار) على تويتر إن النموذج (B) يعد الأقوى، وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المسيّرة الهجومية.

وأعرب عن أمله في أن تعود الطائرة بالخير على تركيا وشعبها.