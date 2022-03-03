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شاهد: تحليق ناجح لنموذج حديث من المسيّرة التركية بيرقدار أكينجي

الإعلان عن نجاح أول تحليق لنموذج جديد من المسيرة التركية بيرقدار (الجزير مباشر)
2/3/2022-|آخر تحديث: 3/3/202201:51 AM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة (بايكار) التركية نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من طائرة (بيرقدار أكينجي) المسيّرة الهجومية (Bayraktar AKINCI TİHA) المطوّرة بإمكانات محلية.

ويجري تطوير النموذج (B) من بيرقدار أكينجي في إطار مشروع تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وقالت بايكار الرائدة في تصنيع المسيّرات، عبر بيان نشرته الأربعاء، إن النموذج (B) من الطائرة “استكمل أول تحليق له بنجاح” لافتة إلى أن النموذج الجديد “سيكون صاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته”.

وأجرى النموذج (B) أول تحليق له من مركز التدريب والاختبار المخصص للمشروع في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا واستمر لمدة ساعة و16 دقيقة.

وشهد التحليق أيضًا اختبارات ناجحة لمقياس التحريك الهوائي لدى النموذج (B) الذي تبلغ قوته 1500 حصان.

ونشر المدير العام لشركة (بايكار) خلوق بيرقدار مشاهد للتحليق عبر حسابه على تويتر وقال إن الشركة “وقّعت عقودًا مع دولتين لتصدير طائرات بيرقدار أكينحي الهجومية المسيّرة”.

وأشار بيرقدار إلى أن الشركة ستقوم قريبًا باختبار تحليق النموذج (C) من الطائرات ذاتها والذي تبلغ قدرته 1900 حصان.

من جانبه قال المهندس سلجوق بيرقدار المدير التقني لشركة (بايكار) على تويتر إن النموذج (B) يعد الأقوى، وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المسيّرة الهجومية.

وأعرب عن أمله في أن تعود الطائرة بالخير على تركيا وشعبها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر