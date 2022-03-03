شاهد: آثار القصف الروسي على ماريوبول الأوكرانية.. ومجلس المدينة: نتعرض للتدمير

قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، الخميس، إن القوات الروسية تقصف البنية التحتية المدنية الحيوية في المدينة عمدًا وباستمرار مما يحرم المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد من الماء والتدفئة والكهرباء، ويحول دون جلب الإمدادات أو إجلاء السكان.

وأضاف المجلس في بيان “إنهم يدمّرون الإمدادات الغذائية ويضعوننا تحت الحصار مثلما حدث في لينينغراد قديمًا” في إشارة لحصار ألمانيا النازية المطوّل خلال الحرب العالمية الثانية للمدينة التي تقع فيما كان يُعرف باسم الاتحاد السوفيتي، وصار اسمها سان بطرسبرغ.

وتوفي نحو 1.5 مليون نسمة في حصار لينينغراد الذي استمر أكثر من عامين.

وأظهر مقطع فيديو متداول آثار القصف الروسي على ماريوبول.

وقال مجلس المدينة “يدمّرون البنية التحتية الحيوية (في ماريوبول) عمدًا منذ 7 أيام. ليس لدينا كهرباء ولا ماء ولا تدفئة”، وأضاف أنه يحاول فتح ممر إنساني لماريوبول ويحاول كذلك ترميم البنية التحتية.

آثار الدمار في مدينة خاركيف بعد قصف روسي عنيف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/1dQwx1EsJY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

وأضاف البيان “ماريوبول ما زالت تحت القصف. والنساء والأطفال والشيوخ يعانون. نحن نتعرّض للتدمير، الأمة كلها. إنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني”.

كذلك، أعرب رئيس بلدية المدينة الناطقة بالروسية عن غضبه إزاء التبرير الروسي للهجوم وهو “إنقاذ” السكان المتحدّثين بالروسية من “الإبادة الجماعية” الأوكرانية المزعومة.

وقال “في الحقيقة، هم الذين يرتكبون الإبادة الجماعية لسكاننا الذين هم من أصول أوكرانية وروسية ويونانية”.