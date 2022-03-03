رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق: لا جدوى من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا الآن (فيديو)

يرى الأميرال جهاد يايجي رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق أنه لا جدوى من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا الآن، بل كان من الأجدى تسليحها منذ عام 2014.

وقال الأميرال -في لقائه بالجزيرة مباشر- إن الأسلحة التي تأتي من الولايات المتحدة مثل صواريخ ستينغر وغيرها لن تؤثر في نتيجة الحرب التي كانت معروفة لدى أمريكا من قبل نشوبها.

الأميرال جهاد يايجي رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق: لا جدوى من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا الآن كان عليهم تسليحها منذ 2014 pic.twitter.com/wKKuHsH354 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022

ومن وجهة نظر المسؤول العسكري التركي السابق فإن الحرب الجارية الآن ما “هي إلا فبركة”، ولو كانت حقيقية لسلّح الغرب أوكرانيا منذ زمن.

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني النظامي “ليس موجودا في الميدان” وأن الشعب المدني يدفع فاتورة هذه “اللعبة” أو “الخطة” على حد وصفه.

وبشأن دوافع هذه “الخطة” قال إن “الولايات المتحدة تريد أن تعيد حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوربا مرة أخرى، وهذا ما حدث بالفعل بعد أن كان الاتحاد الأوربي يؤكد أنه قادر على الدفاع عن نفسه، ويشكّك في فعالية الحلف حتى إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد وصف حلف الناتو بأنه “يعاني من الموت الدماغي”.

وأوضح يايجي الأمر قائلًا “أرادت أمريكا إظهار أهمية حلف الناتو بالنسبة لأوربا من خلال حرب أوكرانيا، واضطرت الدول الأوربية الآن لرفع دعمها المالي للحلف”.

وتابع “أمريكا تحتاج إلى قطب ثان كما كان الأمر في أيام الحرب الباردة، ويظهر الآن الاتحاد الروسي الذي سيتنافس معها في إدارة العالم من أجل وقف الخطر الصيني لأن الصين هي الخطر الحقيقي بالنسبة لأمريكا”.

وأردف “نحن الآن إزاء مشهد شبيه جدا بحلف وارسو، وإذا لم يرد الروس احتلال أوكرانيا، فإن أوربا والولايات المتحدة يريدون ذلك ولا يوجد أي معنى لإرسال أسلحة الآن، إذ كان عليهم يسلحوا أوكرانيا في فترة سابقة لأن الحرب بدأت منذ 2014، وقد تأخروا كثيرا في ذلك”.