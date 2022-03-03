الدفاع الروسية: تعزيزات عسكرية على مشارف كييف(فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقاطع فيديو قالت إنها تعود لآليات عسكرية أوكرانية في منطقة فولنوفخا بمقاطعة دونيتسك، مضيفة أنها أرسلت تعزيزات للعاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهرت المقاطع صورا لآليات عسكرية مختلفة مدمرة ومحترقة على الطرق في حين تبعثرت حاجيات وأغراض مختلفة حول العربات المدمرة.

كما أظهرت اللقطات آليات عسكرية روسية ضخمة من مختلف الأنواع- وهي تشق طريقها نحو جهة ما- قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعزيزات روسية على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

تدمير منشآت وبنى تحتية

وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن قوات بلاده دمرت 1612 منشأة عسكرية وبنى تحتية في أوكرانيا، منذ بداية التدخل العسكري.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في أوكرانيا، موضحا أن القوات الروسية سيطرت على عدد من المدن.

وأفاد بأن القوات الروسية تواصل تدمير البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن آخرها كان تدمير مركز تكنولوجي للإذاعة والتلفزيون قرب العاصمة كييف.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، كما تم فرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.