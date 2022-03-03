تعرّف حقيقة الموقف التركي بشأن حرب روسيا على أوكرانيا (فيديو)

قال الجنرال جهاد يايجي رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق إن الجمهورية التركية منذ أن قامت إلى اليوم وهي تتبع سياسة توازن في منطقة البحر الأسود وتتخذ موقفا يدعم السلام والأمن في تلك المنطقة.

وأضاف -خلال لقائه بالجزيرة مباشر- أن تركيا بسبب موقعها الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب عليها أن تحافظ على هذا التوازن، إذ إنها عضو في حلف الناتو منذ الحرب الباردة، وكان الاتحاد السوفياتي على حدودها وظلت علاقاتها معه جيدة كما كانت علاقاتها مع الناتو والغرب جيدة أيضًا.

وتابع “تركيا دولة استثنائية تستطيع أن تخاطب روسيا والناتو والغرب والولايات المتحدة بشكل ندّي، وهي تريد إيقاف هذه الحرب الوحشية في أقرب وقت ممكن، لأنه يوجد الآن احتلال ومظالم على الأرض ينبغي أن تتوقف”.

ما هي طبيعة الموقف التركي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا؟ #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/hrrRBtmuYp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

وبشأن ما إذا كان إمداد أوكرانيا بطائرات بيرقدار وإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية من شأنهما أن يعكرا صفو العلاقات مع روسيا، قال الخبير العسكري التركي إن وقت السلم يختلف عن وقت الحرب بالنسبة لمرور السفن التي تحمل أسلحة في المضيقين بحسب بنود اتفاقية مونتيرو التي تنص على حق تركيا في منع هذه السفن من المرور عبر المضيقين في حالة الحرب.

لكنه لفت إلى أن “هذا الأمر لا يؤثر في نتيجة الحرب لا بالسلب ولا الإيجاب، فروسيا جلبت سفنها الحربية إلى البحر الأسود قبل بداية الحرب واحتلت كل السواحل الأوكرانية، ولم يبق لدى أوكرانيا أي سفن حربية”.

وفيما يتعلق باستخدام الطائرة بيرقدار قال “الأوكرانيون يستخدمون السلاح البلجيكي والأمريكي والإسرائيلي وغيرها من الأسلحة، وهذا لا يعني أن روسيا من حقها أن تعلن الحرب ضد أي من هذه الدول”.

وأضاف “تركيا تبيع أسلحتها لكل الزبائن وهذا لا يعني أنها تصطفّ مع هذا الطرف أو ذاك، كما أن حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا يستخدم أسلحة أمريكية وروسية، والمهم هو من يستخدم السلاح لا من يصنعه ويبيعه”.