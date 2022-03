تركيا تعلّق على دور طائراتها المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية

نقلت صحيفة صباح التركية عن نائب وزير الخارجية قوله، اليوم الخميس، إن شحنات الطائرات المسيّرة التركية إلى أوكرانيا ليست مساعدات عسكرية بل مبيعات خاصة، مؤكدا جهود أنقرة لتجنب الإساءة إلى موسكو في خضم الحرب على أوكرانيا.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتشترك في حدود بحرية مع كل من روسيا وأوكرانيا وتربطها علاقات طيبة بالبلدين وقد انتقدت الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتتعاون تركيا بشكل وثيق مع روسيا في مجالي الطاقة والدفاع.

وباعت طائرات مسيرة من طراز (بيرقدار تي بي 2) لكييف ووقعت اتفاقا للمشاركة في إنتاج المزيد خلال زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، ما أثار غضب موسكو.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، الأربعاء، إن بلاده تلقت شحنة جديدة من الطائرات المسيّرة التي أثبتت فاعليتها في السنوات الأخيرة.

وقال نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران في المقابلة إن كييف اشترت الطائرات المسيرة من شركة بايكار التركية الخاصة للدفاع، مؤكدًا أن هذا لا يمثل اتفاقا بين البلدين.

وقال كيران، وفق صحيفة صباح، إن “أوكرانيا أرادت شراء هذا المنتج من شركتنا، وأبرما صفقة كبيرة بينهما”.

وأضاف “هذه ليست مساعدة من تركيا، هذه منتجات اشترتها أوكرانيا من شركة تركية، وبالطبع نحن فخورون بهذه المنتجات”.

Bayraktar drones are products purchased by Ukraine from a private Turkish company, Deputy FM Kıran sayshttps://t.co/I3AMZ03Ppm

— DAILY SABAH (@DailySabah) March 3, 2022