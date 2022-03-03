بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق المخطط وسنخصص أموالا لعائلات الجنود القتلى (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسير وفق المخطط لها، مشيدًا بجنوده وواصفًا إياهم بالأبطال.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بوتين في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي إن “العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها، بحسب الخطة. يجري تحقيق المهام كلها التي تم تحديدها بنجاح”.

ووجّه بوتين سلسلة من الاتهامات للقوات الأوكرانية منها تعذيب وقتل أسرى حرب روس واحتجاز أجانب رهائن واستخدامهم دروعًا بشرية.

وقال “يقاتل جنودنا وضباطنا الآن على الأراضي الأوكرانية من أجل روسيا ومن أجل حياة هادئة لمواطني دونباس والقضاء على نفوذ النازيين ونزع سلاح أوكرانيا حتى لا نكون معرضين لتهديد من يمين مناهض لروسيا على حدودنا أنشأه الغرب منذ سنوات”.

وأضاف الرئيس الروسي “لن أتخلى عن القناعة بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد”.

بوتين: أنا داغستاني وشيشاني وتتري وروسي.. لدينا أكثر من 300 قومية في روسيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/gg2FluZoSP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

كذلك، أعلن بوتين عن تعويضات مالية للعسكريين الروس الذين قتلوا أو أصيبوا في أوكرانيا، وللجنود الذين لا يزالون منتشرين هناك.

وكانت روسيا أكدت، أمس الأربعاء، مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين في أوكرانيا.

واتهم بوتين “القوميين الأوكرانيين” بسد الممرات الإنسانية التي تحرص القوات الروسية على فتحها لإجلاء المدنيين.

وتابع “نقاتل ضد التهديدات بما فيها الأسلحة النووية ونعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين في أوكرانيا”.

وأشار بوتين في حديثه إلى وجود “مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية”.

وكان الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي وقّع مطلع فبراير/شباط الجاري، مرسومًا رئاسيًا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية بدخول البلاد دون تأشيرة.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه ابتداء من الأول من مارس سيبدأ العمل بنظام دخول من دون تأشيرة سيسمح للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتًا خلال مدة سريان الأحكام العرفية، واستثنى المرسوم المواطنين الروس.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.