الحرب على أوكرانيا.. قصف روسي يستهدف مستودعا للنفط واشتعال 6 خزانات للوقود (فيديو)

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن قصفا روسيا استهدف مستودعا للنفط في تشيرنيهيف، مما أدى إلى اشتعال النار في 6 خزانات للوقود.

وأظهر مقطع فيديو اندلاع النيران في خزانات الوقود وارتفاع سحب من الدخان الأسود، في وقت تحاول فيه فرق المكافحة إخماد الحرائق.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتصف روسيا عملياتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” لا تهدف إلى احتلال الأراضي وإنما لتدمير القدرات العسكرية لجارتها وإلقاء القبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وتنفي موسكو، استهداف المدنيين رغم ورود أنباء على نطاق واسع عن وقوع ضحايا مدنيين وقصف مناطق سكنية.

وارتفعت أسعار النفط إلى أرقام قياسية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس متجاوزة أعلى مستويات مسجلة منذ فبراير/ شباط 2013.

وتجاوز خام برنت 117 دولارا للبرميل ليبلغ ارتفاعه هذا الأسبوع نحو 20%، في حين زاد الطلب على الفحم والغاز الطبيعي والألومنيوم مع تشديد دول الغرب العقوبات على روسيا.