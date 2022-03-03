الجزيرة مباشر ترصد الدمار الذي لحق بأحد أحياء ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار المعارك العنيفة على مشارف حي إربين شمالي العاصمة الأوكرانيية كييف بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال موفد الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد إنه تم استهداف سيارة كانت تحمل الكثير من الأسلحة والذخائر بصاروخ مباشر أدى إلى تدميرها بشكل كامل في هذا الحي الذي شهد انفجارات عنيفة واستهدافات متوالية.

وطلبت القوات الروسية من المدنيين مغادرة هذا الحي على الفور تمهيدا لاستهدافه بحسب مراسل الجزيرة مباشر.

وأصاب الحي دمارا واسعا بسبب الاستهدافات الروسية المتوالية على الحي وفي محيطه أيضا، فيما تناثرت فوارغ طلقات الرصاص على الطريق مما يدل عل نشوب معركة عنيفة بين الطرفين.

واستطاعت القوات الروسية السيطرة على أجزاء واسعة من حي إربين على مشارف كييف، فيما تجري اشتباكات عنيفة حاليا في قلب العاصمة كييف.

وقبل قليل قالت وزراة الدفاع الروسية إنها تعمل على إجلاء المواطنين من أوكرانيا عبر ممرات إنسانية، فيما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي.

بدوره هدد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي روسيا بأنها ستدفع ثمن أفعالها بحق شعبه وبلده، مؤكدا أن روسيا تقطع الماء والكهرباء عن المدنيين وتمنع وصول الأغذية والأدوية.