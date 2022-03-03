الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 20 اقتحاما للأقصى خلال الشهر الماضي

قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى أكثر من 20 مرة، ومنعوا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 43 وقتا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف في تقرير شهري أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارا بوقف العمل في مسجد بقرية مردا، وأخطرت بوقف أعمال الترميم الجارية في مقام النبي صالح في بلدة ترقوميا.

صور| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، قبل قليل. pic.twitter.com/WDhjC0ubYB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 3, 2022

وأخطرت سلطات الاحتلال كذلك، بوقف العمل وهدم مقبرة في بلدة إذنا غرب الخليل، وسلمت إخطارا يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار التوسع العنصري غرب البلدة.

وبيّن التقرير أن “قوات الاحتلال انتشرت على أبواب المسجد الأقصى وداخله لتأمين اقتحامات المستوطنين، برفقة حاخامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه”.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال pic.twitter.com/ZozrnYpirs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 3, 2022

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت الشهر الماضي حملتها على حراس وسدنة المسجد الأقصى من إبعاد واعتقال، وبدأت “منظمات المعبد” توجيه دعوات لاقتحامات حاشدة للأقصى في شهر رمضان بحجة الأعياد العبرية.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: الاحتلال مستوطنيه اقتحموا المسجد #الأقصى أكثر من 20 مرة، ومنعوا رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 43 وقتا، خلال شهر شباط الماضي#فلسطين pic.twitter.com/Zdf3lS4rJ5 — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) March 3, 2022

ورصد التقرير احتجاز شرطة الاحتلال للمئات من أهالي الضفة الغربية ومنعهم من التوجّه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة والرباط فيه وخاصة يوم الجمعة.

مجموعة من "نساء من أجل المـ.ـعــبد" تشارك في اقتحام #المسجد_الأقصى اليوم pic.twitter.com/u3zw5WU6wB — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) March 3, 2022

اقتحامات متكررة

واقتحم مستوطنون، يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة برفقة حاخامات قدموا شروحًا مزيفة عن الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه.