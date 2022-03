الأمم المتحدة: مليون لاجئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة (فيليبو غراندي)، اليوم الخميس، أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلادهم منذ بدء القوات الروسية هجومها على أوكرانيا قبل نحو أسبوع.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر إنّه “في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها”.

وأضاف “بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحًا”.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022