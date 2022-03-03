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الأمم المتحدة: مليون لاجئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

3/3/2022

أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة (فيليبو غراندي)، اليوم الخميس، أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلادهم منذ بدء القوات الروسية هجومها على أوكرانيا قبل نحو أسبوع.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر إنّه “في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها”.

وأضاف “بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحًا”.

التوجّه إلى دول الجوار

وكشف مفوض اللاجئين، أنه يعتزم التوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، الدول الثلاث التي تستضيف على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية ساحقة، مساء أمس الأربعاء، قرارًا غير ملزم “يطالب روسيا بالتوقّف فورًا عن استخدام القوة ضدّ أوكرانيا”.

وميدانيًّا، واصلت القوات الروسية تقدّمها في أوكرانيا فسيطرت على خيرسون في جنوب البلاد، وهي أكبر مدينة تسقط في قبضتها حتى اليوم.

وبعد نحو أسبوع من بدء عمليتها، استولت القوات الروسية على خيرسون قبيل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد، صباح اليوم الخميس، بشأن وقف إطلاق النار.

المصدر : وكالات