الأمم المتحدة: مليون لاجئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة (فيليبو غراندي)، اليوم الخميس، أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلادهم منذ بدء القوات الروسية هجومها على أوكرانيا قبل نحو أسبوع.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر إنّه “في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها”.

وأضاف “بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحًا”.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries. For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

التوجّه إلى دول الجوار

وكشف مفوض اللاجئين، أنه يعتزم التوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، الدول الثلاث التي تستضيف على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية ساحقة، مساء أمس الأربعاء، قرارًا غير ملزم “يطالب روسيا بالتوقّف فورًا عن استخدام القوة ضدّ أوكرانيا”.

As the number of refugees from Ukraine who have fled to neighbouring countries reaches 875,000, I head to Romania on a visit that will take me also to Moldova and Poland in the next few days — to assess the situation of refugees and assure host governments of UNHCR’s support. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

وميدانيًّا، واصلت القوات الروسية تقدّمها في أوكرانيا فسيطرت على خيرسون في جنوب البلاد، وهي أكبر مدينة تسقط في قبضتها حتى اليوم.

وبعد نحو أسبوع من بدء عمليتها، استولت القوات الروسية على خيرسون قبيل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد، صباح اليوم الخميس، بشأن وقف إطلاق النار.