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ماكرون بعد اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد.. ووزير الخارجية الفرنسي: تذكّروا حلب وغروزني

لقاء بين ماكرون وبوتين قبل الحرب على أوكرانيا (الأناضول)
3/3/2022-|آخر تحديث: 3/3/202207:30 PM (مكة المكرمة)

كشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) -لم تتم تسميته- أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علّق عقب اتصال هاتفي جمعه، الخميس، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن “الأسوأ لم يأت بعد”.

جاء ذلك في أعقاب مكالمة هاتفية استمرت نحو 90 دقيقة بين الرئيسين بناء على طلب من بوتين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون رد على بوتين خلال الاتصال الهاتفي “بأنه يرتكب خطأ كبيرًا في حق أوكرانيا ورئيسها (فولوديمير زيلينسكي)”.

ويعد هذا الاتصال الهاتفي بين ماكرون وبوتين هو الثالث بينهما منذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

خوف فرنسي

وفي وقت سابق من اليوم، حثّت فرنسا بقوة رعاياها ممن لا ضرورة لوجودهم في روسيا على المغادرة.

وفي السياق، عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه من أن يكون “الأسوأ قادمًا” في الحرب التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا بينما تحاصر قوات موسكو مدنًا أوكرانية وتقصفها.

وقال لودريان لتلفزيون (فرانس2) “يمكننا أن نخشى من منطق حصار اعتاد الروس عليه، تذكروا حلب وغروزني” في إشارة إلى المدينتين في سوريا والشيشان اللتين تعرضتا لقصف روسي في العقود الأخيرة.

وتتابع المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) الأعمال التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية بدقة.

وأعلن مدّعي عام المحكمة كريم خان، مساء الأربعاء، أن المحكمة “فتحت تحقيقًا بشكل عاجل فورًا” في ارتكاب القوات الروسية “جرائم حرب” في أوكرانيا.

وأدّى الهجوم الروسي ضد أوكرانيا منذ بدايته قبل 7 أيام إلى فرار مليون شخص إلى الدول المجاورة ومقتل نحو ألفي مدني، حسب بيانات رسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات