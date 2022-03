هذا ما ينتظر أوكرانيا.. “حفّار القبور” السوري يكشف فظائع ارتكبها نظام الأسد بدعم روسيا

وصف شاهد عيان سوري جرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام بشار الأسد بمساندة روسيا لمشرعي الكونغرس الأمريكي مؤخرا على شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، كاشفًا الفظائع التي شهدها شخصيًّا، وذلك في لحظة محورية يدق فيها الغرب ناقوس الخطر بشأن جرائم مماثلة في أوكرانيا.

و”حفّار القبور” هو الاسم الرمزي الذي استخدمه الشاهد نظرًا للتهديدات المستمرة له ولعائلته، وقد وصف هذا الشاهد في المقابلة الصحفية تفاصيل مؤلمة للاعتداءات المدعومة من روسيا على سكان سوريين قائلًا إنها بمثابة مؤشرات مقلقة لما هو آتٍ في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحدث الشاهد إلى لجان (الكابيتول هيل) عن جرائم بشعة في سوريا، بما في ذلك إلقاء آلاف الجثث في مقابر جماعية. كما علمت شبكة (سي بي إس نيوز) أنه تحدث لمسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية. ويعمل الشاهد في فرقة عمل الطوارئ السورية.

"The Gravedigger," a codename he is using because of ongoing threats against him and his family, described in an interview the wrenching details of the Russian-backed assaults on the Syrian population. https://t.co/Nahr2v33AC

— CBS Mornings (@CBSMornings) March 27, 2022