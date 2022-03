محكمة هندية لن تعتبر خطاب الكراهية جريمة “إذا قيل بابتسامة”

أغلقت محكمة دلهي العليا في الهند قضية ضد سياسيَّيْن، بإقرارها بأنها “لن تعتبر أي خطاب كراهية جريمة إذا قاله الشخص مبتسمًا”.

ويعود تاريخ القضية إلى عام 2020 أثناء الانتخابات في مدينة دلهي، حيث حرّض السياسيان أنوراغ ثاكور وبارفيش فيرما -من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي- باستخدام القوة ضد المسلمين، وقالا إنهم “غزاة يقتحمون المنازل ويغتصبون النساء ويقتلون الناس”، وفق مصادر إعلامية هندية.

إلا أن قرار محكمة دلهي العليا -الذي تم البت فيه يوم الجمعة 25 مارس/آذار الجاري- لم يرَ في الخطاب تحريضًا على الكراهية والعداء، مُدّعية أن الخطابات التي تُلقى أثناء الانتخابات تختلف عن تلك التي تُلقى في الأيام العادية، وأنه إذا اعتلت وجهَ الشخص ابتسامة أثناء إلقائه خطابه، فذلك لا يُعد تحريضًا أو إساءة.

وقال قاضي المحكمة “إذا تم إلقاء أي خطاب خلال وقت الانتخابات، فهذا أمر مختلف، أما إذا أُلقِي في وقت عادي، فهذا يعني أنك تحرض على شيء ما”.

وأضاف القاضي “إذا قلت شيئًا بابتسامة، فهذه ليست جريمة، إذا قلت شيئًا عدائيًا بغضب، فأنت آثم، علينا أن نتحقق من السياق”.

وأثار هذا القرار موجة سخرية وغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت الصحفية والناشطة الهندية المسلمة رنا أيوب القرار واعتبرته شائنًا، مشددة على أن السكوت على مثل هذه الأحكام يمثل تواطؤًا ودعوة صريحة للتطرف.

Indian court says, hate speech not a crime if said with a smile. Hello world, you are complicit if you are watching the horrors unleashed against us in silence @UNHumanRights @KamalaHarris @antonioguterres pic.twitter.com/oeAJsteBj9 — Rana Ayyub (@RanaAyyub) March 26, 2022

وانتقد ناشطون القرار، واعتبروا أنه ليس عادلًا ومتحيزًا للحزب الهندوسي، بينما دعا آخرون إلى نشر الحب بين بني البشر بدل الشر والكراهية.

A judge in India said a politician can’t be guilty of hate speech… if he says it with a smile. https://t.co/zlOizZZPj2 — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) March 26, 2022

وأرفق السياسي الهندي بانثان خان على حسابه في تويتر رسمًا كاريكاتيرًا يصور مجرمًا في قاعة محكمة هندية، وبيده سكين مخضبة بالدماء، ويقول “لقد قتلته وأنا أبتسم”، في إشارة إلى قرار محكمة دلهي.

HATE SPEECH! If said with smile no criminality: DELHI HIGH COURT Constitution is been made into a joke by BJPEEEEEEE in a Democratic country like India. #HateSpeech#HateWithSmile pic.twitter.com/sHv26WRKaC — pathan Khan (@pathan_neamath) March 27, 2022

وكانت ولايات هندية عدة قد شهدت طوال الأشهر القليلة الماضية أحداثًا ومواقف رافضة لوجود المسلمين في البلاد.

وتعهد متطرفون هندوس يعتنقون أيديولوجية (هندوتفا) بإيذاء المسلمين إذا لزم الأمر لجعل الهند “أمة هندوسية فقط”، وسط تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد.