قتلى وجرحي في إطلاق نار شرق تل أبيب (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 5 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدينة بني براك شرق تل أبيب.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن مصادر طبية إسرائيلية مقتل 5 في هجوم بمدينة بني براك شرق تل أبيب

وقالت مصادر إسرائيلية إن عمليتي إطلاق نار حصلتا في نفس اللحظة في بني براك التي يقطنها أغلبية من المتدينين اليهود (حريديم).

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى المنطقة ودفعت بتعزيزات كبيرة للمكان.