فرنسا: سنساعد مصر لتأمين احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الاثنين، خلال زيارة رسمية للقاهرة إن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة في ظل تسبب الحرب في أوكرانيا في مخاطر على الدول المستوردة.

ومصر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على شحنات من أوكرانيا وروسيا.

وتسعى الحكومة المصرية للحصول على إمدادات بديلة من دول من بينها الهند وفرنسا.

وأضاف لومير”سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة”.

وقال رئيس الوزراء المصري، الاثنين، في بيان منفصل إن ‫مصر تعتمد على فرنسا لتدبير احتياجاتها من القمح إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع مصطفى مدبولي “مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة”.

وانضمت الحكومة الفرنسية لمؤسسات دولية في التحذير من أزمة غذاء محتملة في الدول النامية خلال العام إذا طال أمد الصراع الأوكراني وألحق ضررا طويل الأمد بإنتاج المحاصيل والصادرات.

وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي وطرحت أيضا خطة للأمن الغذائي العالمي تشمل إجراءات مثل السماح بالسحب من مخزونات الحبوب.

ولا تزود فرنسا مصر بالقمح إلا على في مناسبات عارضة، وهي أكبر مصدر لذلك النوع من الحبوب في الاتحاد الأوربي.

وتواجه فرنسا منافسة قوية من منطقة البحر الأسود التي تقدم قمحا أرخص وأكثر ملائمة لمعايير المطاحن المصرية.

وقال لومير إن القضية التي تخص جودة رطوبة القمح سٌويت مع مصر وإن فرنسا ستعقد محادثات مع القاهرة بشأن السعر مع تكاليف الشحن وهو من العوامل المهمة.

وأعلنت مصر في بداية الشهر الجاري أنها ستمدد لعام قبول مستوى أقصى للرطوبة 13.5% في القمح للمساعدة في تنويع مناشئ التوريد.

والقمح الفرنسي أكثر رطوبة عادة من مناشئ في البحرالأسود مثل روسيا وأوكرانيا.

ومما يوضح عملية البحث عن مصادر للقمح، أفادت بيانات هذا الشهربأنه جرى تحميل شحنة من القمح الفرنسي على متن سفينة متجهة إلى مصر، فيما وصفه تجار بأنها عملية بيع فرنسية نادرة إلى القطاع

الخاص المصري.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد قررت بداية الشهر الجاري إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار، مع حالة الفوضى التي تضرب أسواق الحبوب العالمية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.