رئيس حزب الأمة القومي يكشف تفاصيل مبادرة لحل الأزمة في السودان (فيديو)

قال فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني إنه تقدم بمبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة السياسية في السودان، مشيرا أن هذه المبادرة تقدم خارطة طريق عملية وتعبرعن حزب الأمة بجميع مكوناته.

وأضاف برمة ناصر خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن تفاصيل هذه المبادرة تقوم على تشكيل كتلة عريضة ثورية ووطنية توحد كلمتها بهدف الجلوس مع المكون العسكري والحوار الجاد حول العودة للمسار المدني والديمقراطي.

وأضاف أن مبادرة حزب الأمة القومي السوداني تستند على ضرورة “مراجعة أسس الشراكة بين العسكر والمدنيين، وضماناتها بصورة جذرية”.

وتابع “الكتلة التي نعني تتكون من الأطر السياسية التي حافظت على الاختيارات العامة لثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964 والمحافظين على ثورة أبريل/نيسان 1985 والذين فجروا ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2019. إلى جانب رجال المقاومة والحرية والتغيير بكل مسمياتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومهنيين وكل القوى الثورية الموجودة في الشارع السوداني”.

واعترف رئيس حزب الأمة القومي بصعوبة الوضع وتعقيده في السودان، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تفاؤله بإمكانية الخروج من الأزمة من خلال برنامج عملي توافقي بين المكونين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “هناك أمل كبير بأن العسكريين لديهم قبولا بالحوار”.

واشترط السياسي السوداني المخضرم نجاح مبادرة حزب الأمة القومي بضرورة “توحيد كافة قوى المعارضة السودانية في تكتل واحد يتفاوض مع المكون العسكري”.

وقال “إن المخرج الوحيد لأزمات السودان لن يكون إلا بالحوار بين المكون العسكري والمدني وفق آلية من التوافق على مستقبل السودان”.

وأضاف إن المشهد السوداني اليوم يقوم على معادلة واحدة وهي “ضرورة التوافق بين المكونين المدني والعسكري كشرط أساس لخروج من الأزمة بعيدا عن الخطابات الشعارية والتصعيد غير الواقعي”.

وطالب برمة ناصر قيادة المكون العسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بضرورة “تهيئة المناخ للحوار ووقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين” مشددا في ذات السياق على أن البرهان باعتباره قائد الجيش السوداني هو الذي “يتحمل المسؤولية الكاملة عن سقوط القتلى خلال المظاهرات”.

وقال إن جميع المشاكل التي تعيشها البلاد جاءت بعد “الانقلاب” الذي قاده البرهان في أكتوبر من العام الماضي.

وثمن برمة ناصر دورالجيش السوداني في “الانقلاب” ضد الرئيس السابق عمر البشير وأن الثورة ضد نظامه نجحت بفضل انضمام وانحياز القوات المسلحة لخيار الشعب.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

وللخروج من هذه الوضع طُرحت 6 مبادرات على رأسها المبادرة الأممية، بالإضافة إلى مبادرة الهيئة الحكومية “إيغاد” ومبادرة الاتحاد الإفريقي وأخرى من جنوب السودان.

ومحليا، برزت مبادرتان محليتان، هما: خريطة طريق من حزب الأمة القومي، ومبادرة مدراء جامعات سودانية.