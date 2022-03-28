وول ستريت جورنال: اشتباه في تعرّض رومان أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات، و3 أعضاء من كبار مفاوضي السلام الأوكرانيين عانوا من أعراض ما يُشتبه في أنه تسمم، بداية الشهرالجاري بعد اجتماع في كييف.

وأضافت الصحيفة أن أبراموفيتش الذي قبل طلبًا من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، و3 على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة.

وأوضحت الصحيفة -نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر- أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين الثلاثة عانوا من أعراض تسمم مُشتبَه به بعد اجتماع في كييف يومي الثالث والرابع من مارس الجاري.

Russian oligarch Roman Abramovich and Ukrainian peace negotiators suffered symptoms of suspected poisoning after a meeting in Kyiv earlier this month, people familiar with the matter said https://t.co/uuf16onHCu — The Wall Street Journal (@WSJ) March 28, 2022

وقالت الصحيفة إنه بعد الاجتماع في العاصمة الأوكرانية، ظهرت أعراض على أبراموفيتش الذي تنقل بين العاصمة الروسية موسكو ومدينة لفيف وأماكن التفاوض الأخرى.

وأضافت أن الأعراض التي عانوا منها شملت “احمرار العينين وإدماعها بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد الوجه واليدين”.

وتابعت أن المفاوضين الأوكرانيين تحسّن وضعهم الصحي لاحقًا، وأن حياتهم ليست في خطر.

وأكد مصدر مطلع على الواقعة لوكالة رويترز أن رومان أبراموفيتش لم يسمح للأمر بمنعه من العمل.



من جهتها، نفت مصادر أوكرانية للجزيرة مباشر صحة ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية عن “ظهورأعراض التسمم على أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا”.

وقال الكرملين إن أبراموفيتش أدى دورًا في المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية الآن في أيدي فريقي التفاوض من الجانبين.