وول ستريت جورنال: اشتباه في تعرّض رومان أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات، و3 أعضاء من كبار مفاوضي السلام الأوكرانيين عانوا من أعراض ما يُشتبه في أنه تسمم، بداية الشهرالجاري بعد اجتماع في كييف.

وأضافت الصحيفة أن أبراموفيتش الذي قبل طلبًا من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، و3 على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة.

وأوضحت الصحيفة -نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر- أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين الثلاثة عانوا من أعراض تسمم مُشتبَه به بعد اجتماع في كييف يومي الثالث والرابع من مارس الجاري.

