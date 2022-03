عناق وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في “قمة النقب” يثير انتقاد النشطاء (فيديو)

انتشرعبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثّق اللقاء الحار لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإسرائيلي يائيرلابيد، بعد وصول الأول إلى إسرائيل للمشاركة في “قمة النقب”.

ووفق الصور التي تداولها ناشطون، ظهر بن زايد وهو يحتضن نظيره الإسرائيلي ويتبادلان معًا أطراف الحديث، بينما حظيت هذه الصور بردود فعل قوية بين المدونين.

وغرد وزير الخارجية الإسرائيلي بثلاث لغات “أهلًا بك في قمة النقب – وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد”.

ברוך הבא ל #פסגת_הנגב – שר החוץ של איחוד האמירויות השייח׳ עבדאללה בן זאיד 🇦🇪🇮🇱

أهلا بك في قمة النقب – وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد

Welcome to The #Negev_Summit, Emirati Foreign Minister H.H. Sheikh @ABZayed

📸 בועז אופנהיים, אסי אפרתי, לע״מ pic.twitter.com/VX5MMYYxkG

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 27, 2022