عناق وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في “قمة النقب” يثير انتقاد النشطاء (فيديو)

انتشرعبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثّق اللقاء الحار لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإسرائيلي يائيرلابيد، بعد وصول الأول إلى إسرائيل للمشاركة في “قمة النقب”.

ووفق الصور التي تداولها ناشطون، ظهر بن زايد وهو يحتضن نظيره الإسرائيلي ويتبادلان معًا أطراف الحديث، بينما حظيت هذه الصور بردود فعل قوية بين المدونين.

سيدي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهـيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوزير الاسرائيلي حفظهم الله ورعاهم ✍️ pic.twitter.com/3ytVqhqgmo — نبيل آل علي 🇦🇪 (@Nabeelalali1976) March 27, 2022

وغرد وزير الخارجية الإسرائيلي بثلاث لغات “أهلًا بك في قمة النقب – وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد”.

ברוך הבא ל #פסגת_הנגב – שר החוץ של איחוד האמירויות השייח׳ עבדאללה בן זאיד 🇦🇪🇮🇱

أهلا بك في قمة النقب – وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد

Welcome to The #Negev_Summit, Emirati Foreign Minister H.H. Sheikh @ABZayed 📸 בועז אופנהיים, אסי אפרתי, לע״מ pic.twitter.com/VX5MMYYxkG — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 27, 2022

وأعاد الشيخ عبد الله بن زايد نشر تغريدة لابيد عبر صفحته الموثقة على تويتر، وأرفقها بتعليق جاء فيه “سعيد بالصداقة والعمل من أجل السلام والتنمية”.

سعيد بالصداقة و العمل من اجل السلام و التنمية https://t.co/ZOUDxEK4yG — عبدالله بن زايد (@ABZayed) March 27, 2022

وحظيت لقطات العناق بين الوزيرين الإماراتي والإسرائيلي بتفاعل واسع بين الناشطين ولا سيّما المناصرين للقضية الفلسطينية الذين ندّدوا بشتى أنواع التطبيع والتقارب مع الاحتلال، واصفين القمة بأنها “عار” و”خيانة”، على حدّ وصفهم.

لقاء الأحبة

عناق حميم بين وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" خلال استقباله وزراء خارجية الامارات ومصر والبحرين والمغرب في #النقب جنوب فلسطين pic.twitter.com/YQzzXQ3d0B — um khaled القساميه (@UmKhaledsamer) March 28, 2022

وَتأبىٰ النَفسُ أنْ تَهجُو لَئيماً

فَبَعضُ الناسِ يَرفَعُها الهِجـــاءُ صور| عناق حميم بين وزير دولة الاحتلال خلال استقباله وزراء خارجية الامارات و مصر و البحرين و المغرب في النقب جنوب فلسطين المحتلة.#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/3JesHZpdLR — مجاهدة 🇲🇨 (@rini0814) March 28, 2022

وغردت صاحبة حساب اهداية أحمد ساخرة “الصور تجسد المعنى الحقيقي للصداقة والعلاقات الدبلوماسية التي تجمع إسرائيل بأصدقائها في الشرق الأوسط”، مضيفة أن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد أضحى بإمكانه اليوم أن “يحتضن وزيري خارجية الإمارات والبحرين”.

الصور تجسد المعنى الحقيقي للصداقة والعلاقات الاستثنائية التي تجمع #إسرائيل باصدقائها في الشرق الأوسط.رئيس وزراء اسرائيل السيد @yairlapid يحتضن سمو الشيخ عبدالله بن زايد@ABZayed وزير خارجية #الامارات ونظيره البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف

الزياني في #قمة_النقب pic.twitter.com/JKy3jHw0RB — Ahdeya Ahmed AlSayed (@AhdeyaAhmed) March 27, 2022

في المقابل، ذهب صاحب حساب آخر إلى أبعد من العناق، معتبرًا أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يريد من خلال هذه الصورة أن يدعو باقي الدول العربية إلى “ضرورة تغيير السردية بشأن إسرائيل”.

وكتب أن الوزير الإماراتي قال في خطابه خلال القمة “من المؤسف أن الإمارات خسرت 43 عامًا منذ أن قامت مصر بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأضاف موجهًا كلامه إلى نظيره الإسرائيلي “أنت صديق ولست شريكًا”.

💬 وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يؤكد على ضرورة تغيير السردية بشأن إسرائيل. وجه خطابه لوزير خارجية إسرائيل وقال "أنت صديق ولست شريك"، وأنه سعيد بزيارة إسرائيل لأول مرة. قال الوزير إنه من المؤسف أن #الإمارات "خسرت 43 عامًا منذ أن قامت #مصر بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل". pic.twitter.com/oTIbJqbL0e — غرفة الأخبار (@NewsroomAR) March 28, 2022

كما قال مغردون آخرون إن صور اللقاء الحار بين الوزيرين طوال القمة يُعد “مباركة عربية لجرائم إسرائيل من عمليات التهويد في النقب المحتل”.

خيانة لفلسطين وقضيتها العادلة

عبد الله بن زايد وزير خارجية #الامارات، يجتمع مع يائير لابيد وزير خارجية #الكيان_الصهيوني، وسفير إسرائيل في #الامارات على هامش #قمة_النقب #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/swLsY4O06U — الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع (@uae4palestine2) March 28, 2022

واختُتمت، اليوم الاثنين، أعمال قمة النقب السداسية الإقليمية التي شارك فيها وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر وإسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “إن هذه القمة التاريخية أنهت أعمالها بأحد الفنادق في كيبوتس (قرية تعاونية) “سديه بوكر” بصحراء النقب (جنوب)، وإن المشاركين ناقشوا قضايا مختلفة في مقدمتها التهديد الإيراني”.

وأكد البيان الختامي للقمة على عقد قمة النقب بشكل دوري، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع الإقليمي هو”الأول من نوعه ولن يكون الأخير”.

وأشار نص البيان إلى أن هذه القمة السداسية كانت “بناءة وعميقة، وقدمت معالجة للتحديات المتعددة في المنطقة من خلال صناعة التاريخ عبر التعاون الأمني في الإقليم وإدانة اللجوء إلى العنف والإرهاب والتحريض ورفض التطرف”.

وأضاف أن المشاورات في قمة النقب أكدت أهمية عملية السلام وتعزيزه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم حل الدولتين على حدود عام 1967.