وزير الخارجية الأمريكي: ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن بلاده ليس لديها خطط استراتيجية لتغيير النظام في روسيا، وذلك غداة تصريح للرئيس جو بايدن ذكر فيه أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينبغي أن يبقى في السلطة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بلينكن مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في القدس، قال وزير الخارجية الأمريكي “أعتقد أن الرئيس أو البيت الأبيض أوضح الليلة الماضية أنه -بكل بساطة- لا يمكن السماح للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر”.

وأضاف “كما تعلمون، وكما سمعتم منا مرارًا وتكرارًا، ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر”.

وذهب بلينكن إلى إسرائيل للمشاركة في قمة يحضرها وزراء خارجية 4 دول عربية -هي مصر والإمارات والبحرين والمغرب- في فندق بصحراء النقب المحتلة، يومي الأحد والاثنين.

ومن المتوقع أن يهيمن موضوع إيران على الاجتماع الذي يضم وزراء خارجية ثلاث دول عربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل على الرغم من استمرار تعثر عملية السلام مع الفلسطينيين.

وبخصوص إيران، أكد بلينكن أن بلاده ملتزمة بعدم حصولها على سلاح نووي، وأنها تلتزم بأمن إسرائيل بشكل راسخ.

وقال إن الولايات المتحدة “ستتابع العمل لمواجهة القوى التابعة لإيران في المنطقة”، مجددًا اعتبار الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية مثل منظمات إرهابية أخرى”.