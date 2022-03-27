فرنسا تستدعي السفير الروسي احتجاجا على كاريكاتير.. وناشطون: هل نسيتم الرسوم المسيئة إلى النبي ﷺ؟

أثار بيان للخارجية الفرنسية ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب استدعائها السفير الروسي لديها احتجاجًا على كاريكاتير ساخر تضمّن “جثة فوق طاولة عليها كلمة أوربا”، واعتبرته باريس مسيئًا إليها.

ونشرت السفارة الروسية في باريس، الخميس الماضي، رسمًا ساخرًا يُظهر جثة فوق طاولة وعليها كلمة “أوربا”، قبل أن تحذفه من حسابها على تويتر.

ووفق بيان الخارجية الفرنسية، فإنها استدعت السفير الروسي إلى مقرها، واعتبرت ما نشرته السفارة “غير مقبول”.

Je rappelais dans un précédent message à quel point le Kremlin se sent dans une guerre morale contre l'occident. Ce craquage complet de l'ambassade de Russie en France en est l'exemple frappant. pic.twitter.com/jrpAbv5kKs — Julien Pain (@JulienPain) March 24, 2022

وتعليقًا على الخبر المنشور، الجمعة، كتب الدكتور في الفقه وأصول الدين عبد الرحمن الخراز عبر تويتر “حين نشرت فرنسا كاريكاتير عن الرسول ﷺ تعجب البعض من ردة فعل المسلمين، وأنه رسم كاريكاتير ما الضرر في ذلك؟! والآن فرنسا تستدعي السفير الروسي من أجل رسم كاريكاتير!”

حين نشرت فرنسا كاريكاتير عن ﷺ تعجب البعض من ردة فعل المسلمين، وأنه رسم كاريكاتير ما الضرر في ذلك !؟ والآن فرنسا تستدعي السفير الروسي من أجل رسم كاريكاتير ! https://t.co/sOozcnCp3e — د.عبدالرحمن الخراز (@AL_Kharaz) March 26, 2022

واستهجن ناشطون على تويتر “ازدواجية المعايير” لدى باريس التي دافعت سنوات طويلة عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الإسلام.

الحكومه الفرنسيه تستدعى السفير الروسى احتجاجا على رسوم روسيه كاريكاتيريه تعبر عن الانبطاح الاوربى الفرنسى للامريكان والخارجيه الروسيه ترد هل نسيتم رسومات مجلة شارلى ابدو وكنتم تدعون حرية الراى مكفوله فى فرنسا @ م ك م — mahmoud alhamdawi (@alhamdawii) March 26, 2022

وتساءل مغردون آخرون “هل نسيتم رسوم مجلة (شارلي إبدو) وكنتم تدّعون حرية الرأي؟!”.

وعلّق أحد الناشطين “لأنها فرنسا فإنه معروف عنها الكيل بمكيالين”.

وكتب آخر “حرية التعبير عند الغرب كصنم من التمر يعبدونه إذا شبعوا، ويأكلونه إذا جاعوا”.

كما علّق ناشط “كان البعض يعتبر أوربا هي سقف الحريات واحترام البشر، سبحان الله حرب بسيطة أسقطت أقنعة المثالية وأظهرتهم للجميع”.

فرنسا تغضب من حرية التعبير الذي كانت تدافع عنه عندما كان يمس في شخص النبي محمد .. فتستدعي السفير الروسي لمجرد رسم في صحيفة المعايير فلتت من أيدهم الجماعة#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/5KVIqIy28V — أمجد عفانة (@amjadafanah1) March 26, 2022

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الروسي بسبب رسوم كاريكاتورية نُشرت على حساب السفارة الروسية في فرنسا على تويتر اعتبرتها غير مقبولة. المنافقين تناسوا رسوم شارلي ايبدو المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ورفض ماكرون إدانة تلك الرسوم pic.twitter.com/L66pa3Vr5Q — شرفان (@MrSharfan) March 26, 2022

يُذكر أنه في العام 2006، نشرت صحيفة “شارلي إبدو” الساخرة 12 رسمًا كاريكاتوريًا مسيئًا إلى النبي محمد ﷺ، أظهرته كأن على رأسه قنبلة بدلًا من العمامة، أو يحمل سكينًا وبجانبه امرأتان منتقبتان.

كما شهدت فرنسا خلال 2020 نشر رسوم مسيئة إلى خاتم الأنبياء على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون شدد فيها على عدم تخلّيه عن ذلك.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، أُطلِقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.