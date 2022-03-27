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“ساويرس يوزع أموالا”.. مقطع من مباراة مصر والسنغال يثير جدلا ورجل الأعمال المصري يرد (فيديو)

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أثناء حضوره مباراة مصر والسنغال (تويتر)
27/3/2022

تداول مدونون في مصر مقطع فيديو ادعوا أنه لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وهو يوزع أموالا على المشجعين في مباراة الذهاب للتصفيات النهائية لكأس العالم 2022.

وتظهر اللقطات المصورة ساويرس داخل الملعب وهو يُلقي أكياسًا على المشجعين الموجودين في الملعب.

أثار الفيديو جدلا على منصات التواصل بين تعليقات ساخرة وأخرى توضح حقيقة الفيديو، وقال أحد المغردين إن ساويرس يوزع أمولا على الشعب لشعوره بوضعهم المعيشي بسبب غلاء الأسعار.

وتساءل آخر عن حقيقة الفيديو، فغرد الكاتب محمد نعيم ساخرا” هو نجيب ساويرس فى الملعب أمس كان يوزع أموالا أم منشورات أم قائمة مطعم جديد أم دعوات لمعرض الكتاب أم دعاية لمركز دروس خصوصية أم برنامج مهرجان الجونة السنة القادمة.. سؤال استفهامى ؟”

ودفع انتشار الفيديو ساويرس ليوضح حقيقة المقطع المتداول، فكتب عبر حسابه على تويتر” اللى كان نفسه إنى أكون بوزع فلوس فى الماتش يخش ينام ويحلم تاني، أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللى بتعمل صوت، والحمد لله كسبنا”.

التُقط الفيديو يوم الجمعة الماضية خلال مباراة مصر والسنغال المؤهلة لتصفيات كأس العام والتي انتهت بفوز مصر بهدف على السنغال.

وتُقام مباراة العودة بين السنغال ومصر يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 مارس/ آذار 2022 على ملعب ديامينياديو الأوليمبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة بتوقيت مكة المكرمة).

ويكفي منتخب مصر التعادل أو الخسارة بفارق هدف لحجز مقعده بكأس العالم مع تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند