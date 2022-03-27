رغم احتجاجات.. بيع قناع إفريقي بنحو 5 مليون دولار في فرنسا (صور)

بيع قناع منحوت من وسط إفريقيا يعود تاريخه إلى القرن 19، في فرنسا مقابل نحو 5 مليون دولار، أمس السبت، رغم مطالبة غابونيين تظاهروا في مقر دار المزادات المنظمة للحدث بـ”إعادة” القطعة إلى موطنها الأصلي في الغابون.

ومع احتساب التكاليف والرسوم الإضافية، وصل المبلغ الإجمالي الذي دفعه المزايد الفائز بقناع فانغ 5,20 مليون دولار، وهو مبلغ قريب من الرقم القياسي لمثل هذه القطعة.

وحطّم قناع “نغيل” الخشبي النادر الذي استخدمه أبناء عرقية فانغ في الغابون، السعر التقديري الذي تراوح بين 300 ألف و400 ألف دولار في مزاد بمدينة مونبلييه في جنوب فرنسا.

وقال رجل وصف نفسه بأنه أحد أفراد الجالية الغابونية في مونبلييه من قاعة المزاد محاطًا ببعض مواطنيه “هذه مسألة تسلّم قطع مسروقة”.

وأضاف المتظاهر “سنتقدم بشكوى ضد من سرقوا مقتنيات أسلافنا وأجدادنا من مجتمع فانغ، سنستعيد هذه القطعة”، واصفًا القناع بأنه “مكسب استعماري غير مشروع”.

وخرج المتظاهرون بمواكبة حراس من قاعة المزاد بهدوء، لكنهم واصلوا احتجاجهم على بيع الأعمال الفنية الإفريقية.

وقال مدير المزاد جان كريستوف جوزيبي إن الحدث على علمه “قانوني بالكامل”.

وشمل مزاد السبت أيضًا كرسيًا كونغوليًا بيع في مقابل 40 ألف دولار، وعام 2006، بيع قناع فانغ مشابه مقابل 2,02 مليون دولار بمزاد في باريس.

يذكر أن بيع التحف الفنية والرموز الدينية الإفريقية في المزادات العالمية تحوّل إلى قضية قانونية تتهم فيها مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية الإفريقية دول الغرب الأوربي بالسطو على هذه الكنوز، وتهريبها للخارج مع أنها تمثّل إرثًا وطنيًا لشعوب القارة السوداء.