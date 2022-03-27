تستهدف أكثر من 700 ملياردير..بايدن يقترح ضريبة 20% على أثرياء أمريكا

كشفت وثيقة صادة عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقترح ضرائب على المليارديرات كجزء من ميزانية 2023 المالية على أن تشمل هذه الضرائب نحو 700 ملياردير.

وأوضحت الوثيقة أن ضريبة “الحد الأدنى لدخل المليارديرات” سيتم تحديدها بنسبة 20% كحد أدنى على دخل الأسرة التي يزيد دخلها عن 100 مليون دولار.

وأفادت الوثيقة بأن خطة الضرائب الجديدة تستهدف أكثر من 700 ملياردير في الولايات المتحدة الأمريكية.

Biden to propose minimum tax on billionaires as part of 2023 budget March 27, 2022 5:40 AMThe tax will help reduce the budget deficit by about US$360 billion in the next decade.https://t.co/Wrgfld7i5e pic.twitter.com/3jkE7ZawEL — Mani Subramanian Veeramani (#AskRealtorMani) (@AskRealtorMani) March 26, 2022

وجاء في نص الوثيقة “من شأن هذه الخطوة التأكد من أن الأمريكيين الأكثر ثراءً لم يعودوا يدفعون معدل ضرائب أقل من المعلمين ورجال الإطفاء”.

وتابعت أن الضريبة ستساعد في تقليص عجز الميزانية بنحو 360 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وفي السياق، قال البيت الأبيض إن اقتراح الميزانية الجديدة سيخفض العجز الفيدرالي المتوقع بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا لوكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية.

ومن المقرر أن يُعلن بايدن، الاثنين، عن مقترح ميزانيته للسنة المالية 2023، ويمكن للكونغرس اختيار دمج أو رفض مقترحات إدارة بايدن.

من جهته، صرح أحد المسؤولين في البيت الأبيض لوكالة (أسوشيتد برس) -اشترط عدم الكشف عن هويته- بأن اقتراح الميزانية الذي قدمه بايدن “سيحقق النمو الأسرع و وسيغطي العجز (المالي) وهذا ما فشل الجمهوريون في تحقيقه”.

وكان اقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الخريف الماضي، ضريبة المليارديرات للمساعدة في تمويل خطة بايدن في مجال الرعاية الاجتماعية وتغير المناخ، بينما يعارض الجمهوريون عموما نوع ضرائب الثروة التي تقترحها إدارة بايدن.

ويرى الجمهوريون أن زيادة الضرائب على الأثرياء ستقلل الاستثمارات والوظائف وستدفع المليارديرات إلى تحويل أموالهم إلى الخارج.