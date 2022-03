تستهدف أكثر من 700 ملياردير..بايدن يقترح ضريبة 20% على أثرياء أمريكا

كشفت وثيقة صادة عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقترح ضرائب على المليارديرات كجزء من ميزانية 2023 المالية على أن تشمل هذه الضرائب نحو 700 ملياردير.

وأوضحت الوثيقة أن ضريبة “الحد الأدنى لدخل المليارديرات” سيتم تحديدها بنسبة 20% كحد أدنى على دخل الأسرة التي يزيد دخلها عن 100 مليون دولار.

وأفادت الوثيقة بأن خطة الضرائب الجديدة تستهدف أكثر من 700 ملياردير في الولايات المتحدة الأمريكية.

Biden to propose minimum tax on billionaires as part of 2023 budget

The tax will help reduce the budget deficit by about US$360 billion in the next decade.

