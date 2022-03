“بقيادة جندي هندي”.. متطرفون هندوس يقتلون شابًا مسلمًا بوضع الرمال في حلقه (فيديو)

نشر الصحفي الهندي شيخ عزيزور رحمن عبر حسابه الخاص على موقع تويتر صورة مروعة لجثة شاب مسلم قتل على أيدي مجموعة من المتطرفين الهندوس في مدينة مدينابور بولاية غرب البنغال الهندية.

وقال رحمان إن الضحية كان يعمل في البناء، ويدعى سيخ بولتو، ويبلغ من العمر 32 عامًا، وقد لقى حتفه بعد أن عذّبه متطرفون حتى الموت، مشيرًا إلى أنهم وضعوا الرمال في حلقه حتى مات خنقًا.

وأضاف الصحفي الهندي أن قتل الشاب المسلم بهذه الطريقة القاسية تقدّم صورة حقيقية عن جرائم الكراهية التي يقوم بها أفراد ومؤسسات هندوسية ضد المسلمين في أكثر من ولاية هندية.

In an apparent hate attack, a #Hindu mob #lynched Sekh Poltu, 32, a #Muslim mason, in Midnapur, West Bengal, on March 16. They stuffed sand down his throat and beat him up ruthlessly. Jayanta Mandal, an #IndianArmy soldier on leave, led the #lynch mob. He has been arrested. pic.twitter.com/g6WNukzFnH

