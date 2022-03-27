العثور على جثمان شاب مصري في ماريوبول الأوكرانية بعد ١٢ يوما من اختفائه

قال مسؤول بالخارجية المصرية في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إنه عثر على جثمان شاب مصري بعد الإبلاغ عن اختفائه منذ 12 يوما إثر قصف روسي عنيف لمدينة ماريوبول الأوكرانية.

وذكرت الجالية المصرية في أوكرانيا أن الشاب يحيى حسن يحيى حامد كان برفقة زوجته وابنه في أوكرانيا بأحد المخابئ في مدينة ماريوبول، إلا أنه اضطر للخروج للحصول على طعام لأسرته في 15 مارس/آذار الجاري لتنقطع أخباره بعد ذلك.

ونعت الجالية المصرية بأوكرانيا يحيى قائلة: “تنعي الجالية المصرية المواطن المصري يحيى حسن الذي راح ضحية قصف العدوان الغاشم علي مدينة ماريوبول”.

وأضافت “تتقدم الجالية المصرية بخالص التعازي لأهل المرحوم للفقيد الرحمة والمغفرة”.

وشنت روسيا قصفا عنيفا في الأسابيع الأخيرة على مدينة ماريوبول الاستراتيجية في إطار هجومها العسكري الذي بدأته على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي..

وذكرت تقارير إخبارية أنه عُثر على جثمان يحيى في أحد المستشفيات، وجرى دفنه بمقبرة للمسلمين في المدينة.

لقي أول مصري مصرعه في أوكرانيا نتيجة قصف روسي على مدينة ماريوبول شرقي العاصمة كييف.

وتعذر نقل جثمان القتيل المصري ( يحيى حسن يحيى حامد) إلى خارج المدينة التي قتل فيها نتيجة اشتداد الضربات العسكرية الروسية عليها، ودفن فيها بمعرفة زوجته وأقاربها بعد ساعات من وفاته. pic.twitter.com/CypaF0ItiT — Ahmed Hassan El Sharkawi (@sharkawiahmed84) March 27, 2022

وتقدم عدد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التعزية لأسرة الفقيد وأشارت بعض التعليقات إلي احتساب المواطن المصري “شهيدا” جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الضحية من محافظة الدقهلية في مصر ولديه نشاط تجاري خاص في مدينة شرم الشيخ المصرية ولا يقيم بشكل دائم في أوكرانيا ولكن يأتي إليها كل فترة لزيارة زوجته الأوكرانية.

ولفتت بعض التقارير إلى أن يحيي جاء إلى أوكرانيا آخر مرة، في 5 فبراير الماضي، وعلق في أوكرانيا بسبب الحرب، ولم يستطع مغادرة مدينة ماريوبول حتى لقى قتل نتيجة الضربات الروسية.

ويوجد نحو 6 آلاف مصري في أوكرانيا بينهم 3964 طالبا، وفق تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم. وكانت حركت مصر عدة رحلات جوية لإعادة رعاياها.

وتتعرض مدينة ماريوبول الساحلية للقصف الروسي المستمر منذ بداية الحرب على أوكرانيا. ووفق حصيلة بلدية المدينة المحاصرة، لقي أكثر من ألفي شخص مصرعهم ولا يزال نحو 100 ألف عالقين فيها دون أي مدادات.