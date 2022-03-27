الحوثيون يعلنون “هدنة” 3 أيام تشمل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على السعودية

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، هدنة لمدة 3 أيام تشمل إيقاف استهداف الأراضي السعودية وتعليق العمليات العسكرية الميدانية في محافظات يمنية بما فيها مأرب.

وقال المشاط في كلمة متلفزة “نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برًا وبحرًا وجوًا لمدة 3 أيام”.

وأضاف أن جماعته تجدد استعدادها التام للإفراج عن “أسرى التحالف كافة -بمن فيهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي- وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا”.

وأوضح أن الجماعة على استعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي ودائم إذا التزم التحالف الذي تقوده السعودية بإنهاء الحصار وإيقاف غاراته على اليمن بشكل نهائي ودائم.

وتابع “(هذه) دعوة صادقة إلى خطوات عملية تبني الثقة وتنقل الجميع من مربع القول إلى مربع الفعل”.

وتأتي المبادرة -المُعلَنة من جانب واحد- مع دخول الحرب بين الجماعة المدعومة من إيران والتحالف الذي تقوده السعودية عامَها الثامن، وسط تصاعد العنف على مدى الأشهر الماضية. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وجعل الملايين في مواجهة الجوع والمرض.

وفي وقت سابق أمس السبت، نفّذ التحالف ضربات جوية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف (غربي اليمن) اللذين يسيطر عليهما الحوثيون، بعد يوم من شن الجماعة سلسلة هجمات على السعودية شملت منشأة نفطية في جدة، مما تسبب في نشوب حريق ضخم وتصاعد سحابة من الدخان الأسود في السماء.