استعدادًا لشهر رمضان.. آلاف الفلسطينيين يشاركون في تنظيف وتزيين المسجد الأقصى (فيديو)

شارك آلاف الفلسطينيين في فعاليات لتنظيف المسجد الأقصى وساحاته، وتجهيزه لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

ونظمت الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الفعالية تحت اسم “معسكر القدس أولًا 13” وشارك فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني من رجال ونساء وأطفال.

مشاهد من تنظيف ساحات المسجد الأقصى اليوم استعدادا لشهر رمضان المبارك#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/NrpNmjaJkR — مقدسيه⁦🇵🇸⁩حسابي الجديد⁦🇵🇸⁩ (@vD0fkHb7xZKpfbw) March 27, 2022

وجاء في بيان صدر عن جمعية الأقصى أن “معسكر القدس أولًا يهدف إلى تهيئة المسجد الأقصى المبارك وتجهيزه لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، ودعم وتمكين القدس وأهلها وأحيائها العربية”.

وتابع البيان “بلغ عدد الحافلات التي قامت جمعية الأقصى بتسييرها للمعسكر عبر مشروع (قوافل الأقصى) حوالي 150 حافلة ليشارك 10 آلاف فلسطيني في أعمال التنظيف” مؤكدًا أن المشاركين جاؤوا من مناطق النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية.

وشملت أعمال المعسكر تهيئة وتنظيف المسجد الأقصى المبارك ومصلياته وباحاته ومحيطه، إضافة إلى العديد من وِرَش العمل في أحياء البلدة القديمة والقدس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد المشاركة في أعمال التنظيف، وسط أجواء من البهجة والسعادة الغامرة واحتفال الأطفال داخل باحات المسجد.

أجواء من البهجة والفرح في باحات #المسجد_الأقصى خلال أعمال تنظيف وتزيين وتهيئة المسجد لاستقبال شهر #رمضان المبارك. pic.twitter.com/1CeP3w7lrt — محمد نشوان (@MohamdNashwan) March 26, 2022

ويحرص الفلسطينيون في الشهر الكريم على أداء الصلوات والعبادات في المسجد الأقصى.

ويخشى المقدسيون من تضييق قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، إذ اندلعت مواجهات واسعة كما حدث في شهر رمضان من العام الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، وتحديدًا يوم 28 رمضان، اقتحم أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واندلعت مواجهات عنيفة مع المصلين والمرابطين في المسجد أسفرت عن إصابة أكثر من 330 مدنيًا فلسطينيًا كان بينهم 7 في حالة خطرة، وفق بيانات إعلامية وشهود عيان.