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وصفه بأنه “إرهابي”.. شاب أمريكي يطعن إمامًا مسلمًا في كاليفورنيا (فيديو)

الداعية عثمان بن فاروق قبيل اعتداء متطرف أمريكي عليه (مواقع التواصل)
26/3/2022

اعتدى رجل أمريكي على الداعية الإسلامي عثمان بن فاروق، أثناء توجّهه لأداء مهمة دعوية في متنزه بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وطعنه في بطنه، واصفًا إيّاه بأنه “إرهابي”.

وفي مقطع مصور نشرته قناة مؤسسة (رسالة واحدة) على يوتيوب -وهي مؤسسة دعوية أمريكية تعمل على نشر الإسلام والتوعية به- قال الشيخ عثمان إنه تعرّض لحادث الطعن في 24 مارس/آذار الجاري.

وأضاف أنه كان في طريقه إلى مهمة دعوية عندما لاحقه سائق شاحنة أمريكي، وبدأ بالاعتداء عليه لفظيًا إلى أن توقف عند محطة بنزين.

وأوضح الشيخ عثمان “كنتُ في مهمة بمدينة سان دييغو، وكان هناك رجل في شاحنته، نزل منها وبدأ بإطلاق ألفاظ عنصرية مسيئة، وأخبرته بأن يأتي ويواجهني، فحاول أن يهاجمني، لكنه كان جبانًا جدًا، فأخرج سكينه وحاول طعني”.

وتابع “الحمد لله، لقد مر الاعتداء بسلام. توجهت إلى قسم الطوارئ في الحال، وأنا الآن بخير”.

ويُظهر المقطع المصور الرجل الأمريكي وهو يقترب من الشيخ، ويدعوه بالإرهابي، ويوجّه إليه ألفاظًا مسيئة قبل أن يهاجمه.

وأشار إلى أنه سيقاضي الرجل الذي يظهر وجهه في المقطع، بعد أن تقدم بشكوى ضده في مركز الشرطة.

ونشر حساب تابع للشيخ عثمان في تويتر صورة له بعد تعرّضه للطعن، لاقت تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي الموقع الذين نددوا بالاعتداء، وعبّروا عن تضامنهم مع الداعية.

 

وانتقد عثمان عدم تنديد الإعلام والمسؤولين الأمريكيين بهذه الاعتداءات واعتبارها إرهابية، متسائلًا “هل دم المسلمين رخيص لديكم؟”.

وقال “يصفوننا بأننا إرهابيون، لكنهم هم من بدؤوا الاعتداء، نحن ننشر الدعوة بسلام، ثم يأتي هؤلاء الناس إلينا وهم غير قادرين على الحوار معنا بطرق أكاديمية، نعطيهم أدلة من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة ومن كتبهم الدينية، وحين لا يجدون إجابة، يلجؤون إلى هذا الشكل من الإساءة والإرهاب والعنف”.

وكتب أحد المستخدمين في تعليق على الصورة “لماذا من الصعب إيجاد تغطية إعلامية واحدة لحادث طعن الشيخ عثمان؟ هل تعطل غوغل؟ عادة ما يعمل جيدًا عندما يتأذى آخرون من متعصبين ذوي دوافع دينية!”

من جهته، حذّر الصحفي البريطاني روبرت كارتر المسلمين من تصاعد الاعتداءات بحقهم قبل شهر رمضان، وقال “الكراهية والإسلاموفوبيا ضد المسلمين وصلت إلى مستويات خطيرة”.

بدوره، شجب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) حادث الاعتداء على الشيخ عثمان بن فاروق، داعيًا إلى “تقديم أي معلومة من شأنها المساعدة على اعتقال هذا المتطرف وتقديمه إلى العدالة”.

وكشف آخر استطلاع للرأي أجراه مركز (بيو) الأمريكي للأبحاث أن 8 من بين كل 10 أمريكيين يعتقدون أن المسلمين يواجهون بعض التمييز في المجتمع، متجاوزين الفئات الكبرى الأخرى.

وبحسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية، فإن نحو 82% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن المسلمين يواجهون تمييزًا، مقارنة بمجموعات أخرى “مثل الهسبان أو المثليين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات