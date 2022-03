وصفه بأنه “إرهابي”.. شاب أمريكي يطعن إمامًا مسلمًا في كاليفورنيا (فيديو)

اعتدى رجل أمريكي على الداعية الإسلامي عثمان بن فاروق، أثناء توجّهه لأداء مهمة دعوية في متنزه بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وطعنه في بطنه، واصفًا إيّاه بأنه “إرهابي”.

وفي مقطع مصور نشرته قناة مؤسسة (رسالة واحدة) على يوتيوب -وهي مؤسسة دعوية أمريكية تعمل على نشر الإسلام والتوعية به- قال الشيخ عثمان إنه تعرّض لحادث الطعن في 24 مارس/آذار الجاري.

وأضاف أنه كان في طريقه إلى مهمة دعوية عندما لاحقه سائق شاحنة أمريكي، وبدأ بالاعتداء عليه لفظيًا إلى أن توقف عند محطة بنزين.

وأوضح الشيخ عثمان “كنتُ في مهمة بمدينة سان دييغو، وكان هناك رجل في شاحنته، نزل منها وبدأ بإطلاق ألفاظ عنصرية مسيئة، وأخبرته بأن يأتي ويواجهني، فحاول أن يهاجمني، لكنه كان جبانًا جدًا، فأخرج سكينه وحاول طعني”.

وتابع “الحمد لله، لقد مر الاعتداء بسلام. توجهت إلى قسم الطوارئ في الحال، وأنا الآن بخير”.

ويُظهر المقطع المصور الرجل الأمريكي وهو يقترب من الشيخ، ويدعوه بالإرهابي، ويوجّه إليه ألفاظًا مسيئة قبل أن يهاجمه.

وأشار إلى أنه سيقاضي الرجل الذي يظهر وجهه في المقطع، بعد أن تقدم بشكوى ضده في مركز الشرطة.

ونشر حساب تابع للشيخ عثمان في تويتر صورة له بعد تعرّضه للطعن، لاقت تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي الموقع الذين نددوا بالاعتداء، وعبّروا عن تضامنهم مع الداعية.

We need everyone to keep Shaykh Uthman in their prayers. Heard the news he was stabbed today. He is in stable condition and out of the hospital الحمد لله. The attacker was targeting him because of his #dawah. The attack was captured on mobile phone cameras. pic.twitter.com/nmHdejxI0V — Students of Shaykh Uthman Page (@abu_kutub) March 24, 2022

وانتقد عثمان عدم تنديد الإعلام والمسؤولين الأمريكيين بهذه الاعتداءات واعتبارها إرهابية، متسائلًا “هل دم المسلمين رخيص لديكم؟”.

وقال “يصفوننا بأننا إرهابيون، لكنهم هم من بدؤوا الاعتداء، نحن ننشر الدعوة بسلام، ثم يأتي هؤلاء الناس إلينا وهم غير قادرين على الحوار معنا بطرق أكاديمية، نعطيهم أدلة من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة ومن كتبهم الدينية، وحين لا يجدون إجابة، يلجؤون إلى هذا الشكل من الإساءة والإرهاب والعنف”.

وكتب أحد المستخدمين في تعليق على الصورة “لماذا من الصعب إيجاد تغطية إعلامية واحدة لحادث طعن الشيخ عثمان؟ هل تعطل غوغل؟ عادة ما يعمل جيدًا عندما يتأذى آخرون من متعصبين ذوي دوافع دينية!”

How is it so difficult to find a SINGLE media coverage of Shaykh Uthman’s stabbing incident? Is Google down or something? It normally works just fine when other ppl get hurt by religiously motivated fanatics. What could it be about this incident that makes it..less interesting🤔 — Abdul Rahman (@abdul_now) March 25, 2022

The prominent California-based preacher, Shaykh Uthman ibn Farooq, was stabbed earlier today at a dawah stall. He is believed to be in a stable condition and is out of hospital. The perpetrator allegedly targeted Shaykh Uthman because of his dawah activities. pic.twitter.com/7wmk5knApy — 5Pillars (@5Pillarsuk) March 24, 2022

من جهته، حذّر الصحفي البريطاني روبرت كارتر المسلمين من تصاعد الاعتداءات بحقهم قبل شهر رمضان، وقال “الكراهية والإسلاموفوبيا ضد المسلمين وصلت إلى مستويات خطيرة”.

Deeply disturbing news! This is a stark reminder to all Muslims ahead of #Ramadan – WATCH YOUR BACKS! Hatred and #Islamophobia against Muslims is at dangerous levels.#ShaykhUthman https://t.co/q6xccolsp8 — Robert Carter (@Bob_cart124) March 24, 2022

بدوره، شجب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) حادث الاعتداء على الشيخ عثمان بن فاروق، داعيًا إلى “تقديم أي معلومة من شأنها المساعدة على اعتقال هذا المتطرف وتقديمه إلى العدالة”.

We pray that Allah completely heals Shaykh Uthman and rewards him for his difficulty. If anyone has information about the identity of the anti-Muslim extremist responsible for this cowardly attack, please contact @SanDiegoPD immediately. #Islamophobia https://t.co/6T9AXMKOZ0 — CAIR National (@CAIRNational) March 25, 2022

وكشف آخر استطلاع للرأي أجراه مركز (بيو) الأمريكي للأبحاث أن 8 من بين كل 10 أمريكيين يعتقدون أن المسلمين يواجهون بعض التمييز في المجتمع، متجاوزين الفئات الكبرى الأخرى.

وبحسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية، فإن نحو 82% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن المسلمين يواجهون تمييزًا، مقارنة بمجموعات أخرى “مثل الهسبان أو المثليين”.