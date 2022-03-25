خبير عسكري: بوتين لا يريد أن يستوعب الدرس.. والعالم بانتظار السيناريو الأسوأ (فيديو)

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس حنّا أن قمة حلف الناتو المنعقدة في العاصمة الأوربية بروكسل كشفت أن هناك سياسة ردع عالمية ضد سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقل إلى حالة الهجوم من خلال مطالبته الغرب بأسلحة هجومية.

وأضاف خلال مشاركته في (المسائية) على الجزيرة مباشر، الخميس، أن “هناك مخاوف من أن يتحرّك الشارع الروسي جراء الانتكاسات التي شهدتها يوميات الحرب على الجبهات الأوكرانية”، مضيفًا أن منع الاتصال مع العالم الخارجي من خلال حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحظرها يوضّح أن هناك مأزقًا روسيًّا في التعامل مع مجريات الأحداث في أوكرانيا.

وقال إن الرئيس الأوكراني طالب قادة الناتو بالحصول على دفاعات جوية وطائرات هجومية إلى جانب توفير منطقة حظر جوي، لكن هذه المطالب تبدو عسيرة التحقق في الشروط الحالية. مضيفًا أن الغرب قد يمنح أوكرانيا أسلحة مضادة للدروع وأخرى مضادة للدبابات.

في حال تقديم أسلحة هجومية لأوكرانيا.. هل تتغير موازين القوى في #الحرب_الروسية_الأوكرانية؟ pic.twitter.com/y2fIujVH8T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2022

وشدد حنّا على أن مقتل 5 جنرالات روس في أقل من شهر واحد يؤكد وجود أخطاء في العمليات العسكرية الروسية.

وتابع “هناك فشل استخباراتي وعملياتي في إدارة الحرب. ورغم حشد 175 ألف جندي روسي وتوزيعهم على 3 جبهات، فإن الاستراتيجية الفاشلة التي بدأت بها روسيا الحرب ستقود لنتائج فاشلة”.

وتابع قائلًا “مقتل ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف جندي روسي بمعدل 300 جندي في اليوم الواحد أمر لم لا يصدق؟ وإحصاء الجثث سيستمر وستتكشف حقيقة الانتكاسة الروسية”.

وكشف الخبير العسكري أن جون سوليفان الخبير السياسي والدبلوماسي الأمريكي يبحث في ردهات الخارجية الأمريكية بمعية لجنة من الخبراء العسكريين والسياسيين إمكانية وقوع حرب غير تقليدية يلجأ فيها بوتين إلى السلاح النووي. محددًا أن الخطر الأكثر ترجيحًا هو قصف روسيا لإحدى دول الناتو.

واستغرب حنّا من إصرار بوتين على تسمية ما يحدث في أوكرانيا “عملية عسكرية خاصة”، في حين أن حصيلة القتلى وصلت الآلاف.

وخلص الخبير العسكري إلى أن “الحرب في أوكرانيا كان يتم التحضير لها منذ سنوات، لكن أوكرانيا تغيّرت، وبوتين لا يريد أن يستوعب الدرس”.