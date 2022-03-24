“المجتمع الدولي منافق”.. سياسي إيطالي يطالب بتسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم كما يفعل مع الأوكرانيين

انتقد السياسي الإيطالي أليساندرو دي باتيستا، خلال مقابلة على قناة تلفزيونية محلية، المعايير المزدوجة للدول الغربية، وما أسماه بالنفاق الدولي في التعامل مع الأوكرانيين، وغيرهم من الشعوب.

وأوضح السياسي الإيطالي أن أي شخص يقاتل له كل الحق في للدفاع عن نفسه، مضيفًا أنه يجب أن يكون مسلحًا حينما تكون حياته معرّضة للخطر.

وقال “أطالب بإرسال أسلحة إلى الفلسطينيين الذين ليست لديهم دولة أيضًا، بسبب هذا المجتمع الدولي المنافق”.

وأضاف “يعيش الشعب الفلسطيني تحت نيران الاحتلال العسكري والفصل العنصري، وهذا ما تقوله منظمة العفو الدولية التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا”.

وقاطعه المذيع بالقول “هؤلاء إخوة وأوربيون” (يقصد أوكرانيا) ليرد عليه السياسي الإيطالي بالقول “إذًا بناء على لون البشرة ترسل الأسلحة؟”.

ورد عليه المذيع مبررًا “بل بسبب قربهم منا وخطر تورطنا معهم”، وبدد دي باتيستا هذه الحجة بالرد “أولم تكن ليبيا قريبة للغاية، وبالرغم من ذلك تعرّضت للقصف؟”.

ومعلوم أن السياسي الإيطالي أليساندرو باتيستا وقائد الجناح الراديكالي في حركة (5 نجوم) معروف بمواقفه الصلبة في دعم قضايا العالم العربي، خاصة القضية الفلسطينية، ورفضه التدخل الأجنبي في ليبيا عام 2011، إذ وصفه بأنه “أكبر هزيمة جيوسياسية لروما منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها”.

يشار إلى أن الأصوات المنتقدة والمنددة بازدواجية المعايير الدولية تعالت في الأيام الأخيرة وتصاعدت، استنكارًا للتعامل الدولي مع الأوكرانيين بإنسانية كبيرة، عكس التعامل مع القضايا الإنسانية الأخرى، وتحديدًا قضايا الشرق الأوسط.