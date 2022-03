مقتل صحفية روسية في قصف صاروخي على كييف

قُتلت صحفية روسية، الأربعاء، في قصف جوي للعاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلنته صحيفة (ذي إنسايدر) الالكترونية حيث تعمل.

وقالت الصحيفة في بيان إن “أوكسانا باولينا قُتلت بسقوط صاروخ فيما كانت تصور الأضرار التي تسبب بها قصف سابق طاول مركزا تجاريا في منطقة بوديل بشمال غرب العاصمة الأوكرانية”.

Oksana, an amazingly brave Russian journalist, was the Ukraine reporter for our investigative partner @the_ins_ru . She was killed by her own country's army shelling civilian areas in the Podol district in Kyiv. She was killed while reporting on the damage caused by the shelling. https://t.co/Wnho96Lb1M

وأضافت “سنواصل تغطية الحرب في أوكرانيا بما في ذلك جرائم الحرب الروسية وعمليات القصف العشوائي للمناطق السكنية التي تؤدي إلى مقتل مدنيين وصحفيين”.

وقُتل مدني آخر في الهجوم وجُرح شخصان كانا يرافقان الصحفية في جولتها الميدانية.

وعملت باولينا منتجة لمؤسسة تنشط في مكافحة الفساد في بلادها قبل عملها لصالح (ذي إنسايدر) صحفية تهتم بقضايا الفساد.

وانتقلت باولينا إلى صحيفة (ذي إنسايدر) بعدما صنفت السلطات الروسية المؤسسة السابقة حيث كانت تعمل “منظمة متطرفة”.

وتوجّهت باولينا إلى أوكرانيا بصفتها مراسلة وأعدت موضوعات عدة في كييف ولفيف (غرب)، وفق (ذي انسايدر).

وأسس الناشط الروسي رومان دوبروخوتوف صحيفة (ذي انسايدر) عام ٢٠١٣ ومقرها العاصمة الليتوانية ريغا.

جدير بالإشارة إلى أن خمسة صحفيين في أوكرانيا قتلوا منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في ٢٤ فبراير/شباط الماضي.

CPJ is deeply saddened by the death of @the_ins_ru reporter Oksana Baulina, who was tragically killed today, March 23, amid Russian forces’ attacks on Kyiv.

“This is another demonstration of the cruelty of Russia’s war on Ukraine," said CPJ's @gulnozas.https://t.co/4kansBBXkL

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) March 23, 2022