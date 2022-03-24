شاهد: هجمات روسية ضد أهداف أوكرانية بصواريخ “باستيون” المدمرة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعًا مصوّرًا يُظهر استخدام قواتها نظام الصواريخ الدفاعية الساحلي (باستيون K-300P Bastion-P) لشن هجمات على أهداف أرضية في أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة أن نظام صواريخ (باستيون) تمكّن من تدمير مراكز تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية فيليكي دالنيك وفي قرية فيليكودولينسكوي بإقليم أوديسا، في 19 مارس/آذار الماضي.

#الحرب_الروسية_الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاستخدام نظام الصواريخ "باستيون" خلال العملية العسكرية في أوكرانيا pic.twitter.com/G4aBLff30R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

من جانبه، صرّح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الأربعاء، أن “أسلحة بحرية عالية الدقة دمّرت ترسانة كبيرة بالأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على بعد 14 كيلومترًا من ريفنا”.

وتستطيع صواريخ (باستيون) الاشتباك مع السفن السطحية من مختلف الفئات والأنواع والمجموعات الضاربة البحرية وحاملة الطائرات، بالإضافة إلى أهداف التباين الراديوي الأرضي في ظروف النيران الشديدة والتدابير المضادة الإلكترونية.

وتتكوّن البطارية الواحدة من عربتين للتحكم والقيادة و4 قواذف صواريخ متحرّكة يحمل كل قاذف صاروخين بالإضافة إلى عربات الدعم وتحميل الصواريخ.

Russian Ministry of Defense video showing firing of multiple Bastion missiles on targets in Ukraine. pic.twitter.com/TAWWdlh2Io — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 23, 2022

ويعد نظام (باستيون) لسلاح الصاروخي المضاد الرئيس للسفن في القوات المسلحة الروسية، ومن المخطط إعادة تجهيز مجمعات باستيون بصواريخ (الزركون Zircon) الأسرع من الصوت الجديدة.

وكانت القوات الروسية استخدمت نظام صواريخ (باستيون) لتنفيذ هجمات في سوريا، حسب ما نشرته وكالة سبوتنيك.

وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها نشرت صواريخ (كينزال) الأسرع من الصوت لتدمير مستودع كبير تحت الأرض لصواريخ وذخيرة طيران في غرب أوكرانيا.

وأكدت الوزارة، في تصريح آخر، أنها استخدمت صواريخ (كينزال) التي تفوق سرعة الصوت مرة أخرى لتدمير قاعدة تخزين أوكرانية كبيرة للوقود ومواد التشحيم في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

على الجانب الآخر، قال البنتاغون إن روسيا تتباهى بتطوير أنواع عدة من الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت، حسب ما نشرته (سي إن بي سي).

وفي السياق، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كثّفت من ضرباتها الجوية على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصَرة عقب رفض المدينة طلب موسكو إعلانها الاستسلام، بينما تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم الـ28 على التوالي.

وتتصاعد العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في ظل محاولات إجلاء المدنيين وتوفير مسارات آمنة، واستمر القصف على مدن عدة مثل كييف وخاركيف وأوديسا وميكولايف.