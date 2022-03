شاهد: هجمات روسية ضد أهداف أوكرانية بصواريخ “باستيون” المدمرة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعًا مصوّرًا يُظهر استخدام قواتها نظام الصواريخ الدفاعية الساحلي (باستيون K-300P Bastion-P) لشن هجمات على أهداف أرضية في أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة أن نظام صواريخ (باستيون) تمكّن من تدمير مراكز تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية فيليكي دالنيك وفي قرية فيليكودولينسكوي بإقليم أوديسا، في 19 مارس/آذار الماضي.

من جانبه، صرّح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الأربعاء، أن “أسلحة بحرية عالية الدقة دمّرت ترسانة كبيرة بالأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على بعد 14 كيلومترًا من ريفنا”.

وتستطيع صواريخ (باستيون) الاشتباك مع السفن السطحية من مختلف الفئات والأنواع والمجموعات الضاربة البحرية وحاملة الطائرات، بالإضافة إلى أهداف التباين الراديوي الأرضي في ظروف النيران الشديدة والتدابير المضادة الإلكترونية.

وتتكوّن البطارية الواحدة من عربتين للتحكم والقيادة و4 قواذف صواريخ متحرّكة يحمل كل قاذف صاروخين بالإضافة إلى عربات الدعم وتحميل الصواريخ.

Russian Ministry of Defense video showing firing of multiple Bastion missiles on targets in Ukraine. pic.twitter.com/TAWWdlh2Io

— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 23, 2022