تركيا تدعو الغرب لتزويدها بطائرات إف-35 “دون شروط مسبقة”

حث رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، الغرب والولايات المتحدة على تسليم بلاده مقاتلات (إف-35) وبطاريات باتريوت “بدون أي شروط مسبقة”، قائلا إن المقترحات غير الرسمية لن تصلح العلاقات.

وأشار ألطون في مقال رأي في صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى مقال آخر نُشر الأسبوع الماضي، اقترح استخدام أنظمة صواريخ إس-400 تملكها تركيا في أوكرانيا ضد روسيا، وذكر (المقال) أن ذلك سيؤدي إلى تحسين العلاقة بين واشنطن وأنقرة.

وقال ألطون إن “الفكرة رغم أنها غير واقعية اليوم، إلا أنها تمثل فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مؤخرا مع الغرب”.

وانتقد المسؤول الكبير في مقاله الروايات الأمريكية بشأن قرار تركيا شراء صواريخ روسية الصنع مضيفا أنها أغفلت أن أنقرة “كانت أول من اتجه إلى الولايات المتحدة لشراء منظومة باتريوت”.

وتابع “بالنظر إلى أن تركيا تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم خطورةً واضطرابا، والتهديدات التي واجهتها تركيا لم تختف بطريقة سحرية برفض واشنطن كان على أنقرة أن تبحث عن بدائل” مشيرًا إلى اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالأمر خلال ولايته الرئاسية.

وأوضح أن تركيا لم يكن لديها خيار شراء منظومة باتريوت.

Turkey Tells Its Side of the S-400 Story @WSJ

"To build on Mr. Kolbe’s argument, what the West must do is deliver the F-35 fighter jets and Patriot batteries to Turkey without preconditions." says Turkey's communication director @fahrettinaltun https://t.co/JkOwEEmnQB

— Serra Karaçam (@serrakaracam) March 23, 2022