مصريون يعلنون إضرابهم عن الزواج بعد ارتفاع أسعار الذهب

استقبل الشباب المصريون أخبار ارتفاع أسعار الذهب وتجاوز سعر الغرام الواحد من عيار ٢١ حاجز الألف جنيه (نحو ٥٥ دولارًا أمريكيًا) بكثير من الصدمة التي دفعت بعضهم إلى إعلان تخلّيه عن فكرة الزواج.

وتزامن الإعلان عن ارتفاع إسعار الذهب في مصر مع انهيار الجنيه المصري ليهبط إلى 18.3 أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء.

ودعا بعض الشباب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي نظراءهم للتخلّي عن فكرة تقديم “الشَبكة” أو الهدايا الذهبية الثمينة عند الزواج، والاكتفاء بخاتم رمزي في حالة إصرارهم على فكرة الزواج بشكل عام.

وفي السياق، اقترح بعضهم الاعتماد على الذهب عيار 18 أو الفضة للتخفيف من أعباء الزواج عن الشباب في مصر.

واعتادت العائلات المصرية على تقديم هدايا ذهبية للعروس من عيار ٢١ و٢٤ باعتبارها الأعلى في سوق الذهب قبل القفزة الهائلة في أسعار المشغولات الذهبية بالتزامن مع انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فكرة الاستغناء عن الذهب، حيث أبدى بعضهم الحماس للفكرة بينما تمسك آخرون بالهدايا الذهبية لأنها استثمار جيد.

وأعلنت فتاة تدعى مارينا عن تضامنها مع الرجال في مصر، وكتبت على تويتر “لازم ثقافه شراء الذهب في الجواز تختفي؟ ليه وإيه الفكرة إن العروسة لازم يجيبولها شبكة ذهب؟”.

لازم لازم ثقافه شراء الدهب في الجواز دي تختفي بقي

ليه وايه الفكره أن العروسه لازم يجيبولها شبكه دهب !!!

وفي الاخر الناس بتختلف أو جوزها بياخد الدهب أو بيطلقها يعني بجد تحصيل حاصل وثقافه لازم تنتهي

الاصول والأخلاق وأنه الشخص يتقي ربه مع شريكه اهم من عيار الدهب — Marian.🇦🇹🇦🇹21 (@Marian1zamalek) March 22, 2022

وأضافت “في الآخر الناس بتختلف أو زوجها يأخذ الذهب أو يقع الطلاق يعني بجد تحصيل حاصل وثقافة لازم تنتهي. الأصول والأخلاق وأنه الشخص يتقي ربه مع شريكة حياته أهم من عيار الذهب”.

واتفق حساب لشخص يُدعى يوسف مع الفكرة نفسها مؤكدًا أن المبالغة في تكاليف الزواج بعيدة عن الدين، وجزء من الموروث الثقافي الذي يجب تغيره في المجتمع المصري.

انا شايف نلغي عادات الجواز البعيده عن الدين و الموروثه فكريا بالتيسير يجماعه ،بعد رفع الدولار و سعر جرام الدهب ، واللي عايز يتجوز نشوف limit تكلفه معين . كان في لقاء مع د/ عصام حجي قال: احنا بنصرف 93 مليار جنيه تحت بند الجواز فقط #الدولار pic.twitter.com/VRGdqp0xok — 𝓤𝓼𝓮𝓲𝓯 𝓐𝔂𝓶𝓪𝓷 (@useifayman22) March 22, 2022

على الجانب الآخر، اعتقد آخرون أن التخلّي عن الهدايا الذهبية أمر صعب، ولا يتماشى مع الأفكار والعادات في مصر ويصعب على العائلات القبول به.

وغرّد حساب لشخص يُدعى أحمد “حتى لو البنات لا تحب الذهب هما عارفين قيمته كويس وبالتالي هتشوفه رمزية مهمة واستثمار، فصعب الأهل في مصر يستغنوا عن فكرة الذهب”.

متصدقش ده يصديقي

حتى لو محبوهوش فهما عارفين قيمته كويس

وبالتالي هتشوفه رمزية مهمة واستثمار فصعب الاهل ف مصر يستغنوا عن فكرة الدهب في القريب العاجل

ده الموروث الاقوى في مراسم التزاوج في الشرق الاوسط https://t.co/7ghNXmZxZt — أحْمَد غَانِم (@AH_M_GHANEM) March 22, 2022

وتناول شخص يُدعى أحمد نظرة بعضهم إلى العائلات التي تتنازل عن الهدايا الذهبية، وأنها بذلك تتخلّى عن حق بناتهم، وأكد أن المراعاة لا تعد عيبًا.

وفي السياق، دعا بعض النشطاء إلى التخلّي عن المظاهر المُكلفة كلها في الزواج من حفلات فاخرة وغيرها بجانب الاعتماد على هدية من الفضة للتخفيف عن الشباب وتيسير الزواج لهم.

يولاد انا شوفت واحده هي واهلها هونوا علي خطيبها وقالوا له مش حوار دهب ومش دهب اللي قادر عليه جيبه

حصل بينهم مشكله بعد الجواز قالها انتي باين كنتي بايره وعاوزين يخلصوا وم صدقوا رموكي دا حتي الدهب قالوا لي متجيبوش 😂 https://t.co/8G7PmlBDVg — Doniaaa💫 (@Doniaaa15024629) March 22, 2022

في حين، تعامل بعض النشطاء مع فكرة المبالغة في تقديم الهدايا الذهبية بطريقة ساخرة.

وكتب حساب لشخص يُدعى محمد منتقدًا العادات في بعض محافظات مصر “أعرف محافظات في مصر لازم الذهب يكون مائة غرام ذهب مش عارف هل سيتزوج من الملكة نازلي؟”.