مشهد مرعب من قلب إعصار تكساس ودمار كبير يجتاح العديد من المناطق الأمريكية (فيديو)

ضربت عدد من الأعاصير المناطق الجنوبية للولايات المتحدة ما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين، ودمار مئات المنازل والسيارات.

وتسببت سلسلة من العواصف الشديدة والمدمّرة في وقوع أضرار بالغة الخطورة في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 إعصارًا في ولايتي تكساس وأوكلاهوما.

ورصدت لقطات مصوّرة مشهدًا صادمًا لانقلاب سيارة مرات عدة في مدينة (إلجين) في ولاية تكساس الأمريكية بعد أن علقت في قلب الإعصار.

وتعرّضت أيضًا نيو أورليانز -أكبر مدن ولاية لويزيانا- لدمار كبير بسبب الأعاصير التي ضربتها، مساء الثلاثاء.

وشاهد السكان نفق الرياح الداكن وهو يحوم في المدينة، ويتسبب في حالة من الرعب على غرار إعصار كاترينا المدمّر عام 2005.

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز على تويتر حالة الطوارئ في عدد من المناطق.

وقال “لسوء الحظ هذا الصباح، يستيقظ العديد من أفراد شعبنا، ويقلبون حياتهم رأسًا على عقب بسبب الأعاصير المأساوية الليلة الماضية في أبرشيات سانت برنارد وأورليانز وجيفرسون وسانت تاماني”.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. 📸Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ

— Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) March 23, 2022