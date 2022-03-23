مشهد مرعب من قلب إعصار تكساس ودمار كبير يجتاح العديد من المناطق الأمريكية (فيديو)

ضربت عدد من الأعاصير المناطق الجنوبية للولايات المتحدة ما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين، ودمار مئات المنازل والسيارات.

وتسببت سلسلة من العواصف الشديدة والمدمّرة في وقوع أضرار بالغة الخطورة في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 إعصارًا في ولايتي تكساس وأوكلاهوما.

ورصدت لقطات مصوّرة مشهدًا صادمًا لانقلاب سيارة مرات عدة في مدينة (إلجين) في ولاية تكساس الأمريكية بعد أن علقت في قلب الإعصار.

شاهد: انقلاب سيارة مرات عدة ومنازل مدمرة بسبب عاصفة عاتية ضربت ولاية #تكساس الأمريكية pic.twitter.com/CrxL6NM6HW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

وتعرّضت أيضًا نيو أورليانز -أكبر مدن ولاية لويزيانا- لدمار كبير بسبب الأعاصير التي ضربتها، مساء الثلاثاء.

وشاهد السكان نفق الرياح الداكن وهو يحوم في المدينة، ويتسبب في حالة من الرعب على غرار إعصار كاترينا المدمّر عام 2005.

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز على تويتر حالة الطوارئ في عدد من المناطق.

وقال “لسوء الحظ هذا الصباح، يستيقظ العديد من أفراد شعبنا، ويقلبون حياتهم رأسًا على عقب بسبب الأعاصير المأساوية الليلة الماضية في أبرشيات سانت برنارد وأورليانز وجيفرسون وسانت تاماني”.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. 📸Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ — Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) March 23, 2022

وأضاف “ببالغ الحزن والأسى، أعلن وفاة شخص واحد على الأقل ونصلي من أجل ألا يكون هناك المزيد من القتلى. ولحسن الحظ، عملت قوات الإنقاذ طوال الليل لمساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات، وسيستمر العمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وتعاونت ولاية لويزيانا مع 300 من أفراد الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، لمساعدة المناطق المتضررة في إخلاء الطريق، وتقديم الدعم الأمني ​​والهندسي.

وأكد مكتب قائد شرطة مقاطعة سانت برنارد على فيسبوك أنه تم الإبلاغ عن “أضرار جسيمة في المنازل في ضاحية أرابي الواقعة في شرق نيو أورلينز” مؤكدًا أن “عمليات الإنقاذ جارية لمساعدة السكان العالقين في منازلهم”.

من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الوطنية إن “إعصارًا كبيرًا وخطيرًا للغاية” ضرب منطقة نيو أورلينز، ليلة الثلاثاء، واخترق العديد من المناطق في جنوب الولايات المتحدة أبرزها ميسيسيبي ولويزيانا.

وضربت الأعاصير المسيسيبي مساء الثلاثاء، ووصلت إلى شرق لويزيانا ومعظم ألاباما وجزء من فلوريدا.

وكتب مركز التنبؤ بالعواصف على تويتر “ستستمر تهديدات الأعاصير مع تحرّك خط من العواصف شرقًا، ومن المحتمل أيضًا هبوب رياح قوية”.

وأشار المركز إلى احتمالية أن تكون الأعاصير الليلية “قاتلة أكثر بمرتين من الأعاصير التي تحدث أثناء النهار”.