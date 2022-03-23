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“ضباط في الأجهزة الأمنية السرية الروسية” بولندا تطرد 45 دبلوماسيا روسيا

طائرة روسية تنقل دبلوماسيين روس تم طردهم من الولايات المتحدة- 5 مارس (رويترز)
23/3/2022-|آخر تحديث: 23/3/202203:43 PM (مكة المكرمة)

أعلن ماريوس كامينسكي وزير الداخلية البولندي، اليوم الأربعاء أن بلاده قررت طرد “45 جاسوسًا روسيا ينتحلون صفة دبلوماسيين”.

وغرّد على تويتر “بطريقة متّسقة وحازمة تمامًا، نُفكّك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا”.

تحت ستار الدبلوماسية

وقال المتحدث باسم وكالة الأمن الداخلي البولندية إن الوكالة طلبت من وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، طرد 45 دبلوماسيًا روسيا، تشتبه في أن بعضهم يعمل لصالح المخابرات الروسية تحت ستار المهام الدبلوماسية.

وأوضح للصحفيين أن وكالة الأمن الداخلي حددت 45 شخصًا، هم ضباط في الأجهزة الأمنية السرية الروسية وآخرون مرتبطون بهم ولديهم وضع دبلوماسي في بولندا.

وأشار إلى أن القائمة رُفعت لوزارة الشؤون الخارجية، وتشمل ضباطا في الأجهزة الأمنية الخاصة للاتحاد الروسي وأفرادًا يتعاونون معهم، وآخرين يقومون بأنشطة مخابرات ضد بولندا وحلفائها.

وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن (يسار) ووزير الدفاع البولندي

وقال متحدث باسم الحكومة البولندية إنه تم استدعاء السفير الروسي لدى وارسو إلى وزارة الخارجية، وإن القرارات المتعلقة بالخطوات الإضافية التي ستتخذ سيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع به.

وفي موسكو، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد إذا طردت بولندا دبلوماسيين روس.

وقال السفير الروسي في بولندا إن اتهامات وارسو ضد 45 دبلوماسيًا روسيًا لا أساس لها وإنه سيتعين عليهم مغادرة بولندا.

المصدر : وكالات