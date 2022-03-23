“ضباط في الأجهزة الأمنية السرية الروسية” بولندا تطرد 45 دبلوماسيا روسيا

أعلن ماريوس كامينسكي وزير الداخلية البولندي، اليوم الأربعاء أن بلاده قررت طرد “45 جاسوسًا روسيا ينتحلون صفة دبلوماسيين”.

وغرّد على تويتر “بطريقة متّسقة وحازمة تمامًا، نُفكّك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا”.

Polska wydala 45 rosyjskich szpiegów udających dyplomatów. Z pełną konsekwencją i determinacją rozbijamy agenturę rosyjskich służb specjalnych w naszym kraju. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) March 23, 2022

تحت ستار الدبلوماسية

وقال المتحدث باسم وكالة الأمن الداخلي البولندية إن الوكالة طلبت من وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، طرد 45 دبلوماسيًا روسيا، تشتبه في أن بعضهم يعمل لصالح المخابرات الروسية تحت ستار المهام الدبلوماسية.

وأوضح للصحفيين أن وكالة الأمن الداخلي حددت 45 شخصًا، هم ضباط في الأجهزة الأمنية السرية الروسية وآخرون مرتبطون بهم ولديهم وضع دبلوماسي في بولندا.

وأشار إلى أن القائمة رُفعت لوزارة الشؤون الخارجية، وتشمل ضباطا في الأجهزة الأمنية الخاصة للاتحاد الروسي وأفرادًا يتعاونون معهم، وآخرين يقومون بأنشطة مخابرات ضد بولندا وحلفائها.

وقال متحدث باسم الحكومة البولندية إنه تم استدعاء السفير الروسي لدى وارسو إلى وزارة الخارجية، وإن القرارات المتعلقة بالخطوات الإضافية التي ستتخذ سيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع به.

وفي موسكو، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد إذا طردت بولندا دبلوماسيين روس.

وقال السفير الروسي في بولندا إن اتهامات وارسو ضد 45 دبلوماسيًا روسيًا لا أساس لها وإنه سيتعين عليهم مغادرة بولندا.