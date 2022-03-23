صحفي روسي حائز على نوبل للسلام يبيع جائزته لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

أعلن الصحفي الروسي دميتري موراتوف، الثلاثاء، أن ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حاز عليها عام 2021 ستُعرض للبيع في مزاد وسيخصص ريعها إلى اللاجئين الأوكرانيين والمصابين في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال موراتوف في بيان نشرته صحيفة (نوفايا غازيتا) الروسية على موقعها الإلكتروني والتي يرأس تحريرها إن وسيلة الإعلام هذه “قررت التبرع بميدالية جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لصندوق يهدف إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين”.

وأوضح أن الميدالية المصنوعة من الذهب والفضة سيتم تقييمها من قبل دار مزادات وستعرضها للبيع لمن يدفع أعلى سعر.

واشار إلى أن (نوفايا غازيتا) هي آخر وسيلة إعلامية مستقلة لا تزال تعمل في روسيا و ترغب في مساعدة “اللاجئين المدنيين والأطفال المصابين والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل”.

وطالبت الصحيفة باتخاذ إجراءات “فورية” في أوكرانيا بينها وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة رفات القتلى وتقديم المساعدة للمدنيين وفتح ممرات إنسانية.

‼️Дмитрий Муратов: — «Новая» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира @NobelPrize в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.https://t.co/D8O8EBGO7y — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 22, 2022

وتشتهر صحيفة (نوفايا غازيتا) بشكل خاص بتحقيقاتها في مجال الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان ما كلفها حياة ستة من المتعاونين معها منذ التسعينيات، بينهم الصحفية الشهيرة آنا بوليتكوفسكا التي اغتيلت عام 2006.

وفر أكثر من 3.5 ملايين شخص من أوكرانيا علي خلفية القتال المستعر جراء الهجوم الذي بدأه الجيش الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي، وفقًا لآخر إحصاء نشرته الأمم المتحدة، الثلاثاء.