دار الإفتاء المصرية: شراء شهادات الاستثمار حلال شرعًا لأنها تخدم الوطن

أجازت دار الافتاء المصرية، الثلاثاء، شراء شهادات الاستثمار باعتبارها عقد تمويل ولا تُعد بأي حال من الأحوال قرضًا.

وجاءت الفتوى المصرية بالتزامن مع طرح عدد من البنوك المصرية شهادات استثمار بعائد يصل إلى 18% في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحسمت دار الافتاء الجدل حول مشروعية شراء شهادات الاستثمار عبر حسابها الرسمي على فيسبوك من خلال فتوى شرعية جاء فيها “شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّها شهادات استثمارية بمثابة عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا”.

وأضافت “عقود التمويل هي في الحقيقة عقود جديدة غير المُسمّاة في الفقه الموروث، وهي جائزة ما دامت خالية مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها” مؤكدة أن “اعتبارها ربا هو أمر غير صحيح”.

وأوضحت دار الإفتاء الموقف الشرعي من الأرباح الناجمة عن هذه الشهادات “الأرباح المقدّمة على هذه الشهادات جائزة لأن الهدف الأسمى لإصدارها دعم الادخار وتقوية الاقتصاد المصري” لافتة إلى أن لها “حماية قانونية تنظمها وتضبطها بما لا يدع مجالًا لسوء الاستخدام”.

كفاكم تدليسا لاتبيعوا دينكم بدنيا غيركم . من اين اتيتم بهذا الوصف (عقد تمويل )اذا كان القانون المصري المدني يراه قرضا . ولا يبيح القانون للبنوك الاستثمار . اتقوا الله . لن ينفعكم احد — احمد البحيري (@albohere_a) March 22, 2022

وأثار رأى الافتاء المصرية في شهادات الاستثمار البنكية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض “مخالفة للشرع وبمثابة ربا”.

وعلقت دعاء عباس على بيان دار الافتاء “مش كفاية إللي احنا عايشينه من بلاء وفتن وغلاء بتحللوا الربا اتقوا الله”.

وكتب حساب لشخص يدعى سعيد على تويتر “مستحيل مستحيل يكون إللي ماسكين صفحات دار الافتاء مسلمين!” في إشارة إلى اعتراضه الشديد علي فتوى إجازة شهادات الاستثمار.

مستحيل مستحيل يكون اللي ماسك صفحات دار الإفتاء مسلمين !!! https://t.co/ymAJ6A0DQd — سَعِيد (@Saeid_Shabana) March 22, 2022

وجاءت فتوى اليوم رغم أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان قد ذكر ضمن حلقات تلفزيونية بعنوان (الإمام الطيب) أنه حتى الآن “لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا والبعض يؤكد أنها حلال”.

وتابع في تصريحات سابقة أنه حينما كان مفتيًا للجمهورية كانت تأتي إليه كل أسبوع فتوى عن حكم فوائد البنوك “اضطررنا إلى أن نفتي للسائل بأنه إذا أودعت أموالك بنيّة أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا”.

دار الإفتاء دي لو ماسكها واحد ملحد مش هيطلع الفتاوي اللي بتطلع دي 😂💔 — Graficoo° (@ismaeloo_4) March 22, 2022

وأوضح الإمام الطيب أن “قضية المعاملات البنكية أصبحت صراعًا فقهيًا” مؤكدًا أن “الله سبحانه سيحاسبنا يوم القيامة على الاضطراب الشديد في مجال الفتوى الذي يعاني منه المسلم الآن”.

بدوره، قطع الشيخ جاد الحق علي جاد الحق -شيخ الأزهر الراحل- في كتاب (فتاوى دار الافتاء لمدة مئة عام) بتحريم عائد البنك.

احنا البلد الوحيده اللي شعبها ممكن يفتي في اي حاجه ويعَدل علي اي حد حتي لو هيعَدل علي دار الإفتاء نفسها 🤦‍♂️ — رامي رضوان🦅🔟🏆 (@RamyRadwan87) March 22, 2022

ورأى في فتوى ثانية له أن الفائدة المحددة التي تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هي من قبيل “ربا الزيادة المحرم شرعًا” ولا فرق فيه بين ربا الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة.

وأظهرت بيانات شركة (رفينيتيف) للبيانات أن الجنيه المصري هبط إلى 18.53 أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، من 18.27 جنيهًا بعد يوم واحد من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنحو 15%.

وخفّضت مصر قيمة العملة المحلية من 15.70 جنيهًا للدولار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة.

الناس وصلت لlevel غريب من الفُجر ان حتى كلام دار الافتاء اللي هما اعلم مننا في تفصيلة زي دي ب أنهم يشتموا الناس عشان قالوا ان حاجة حلال مش حرام 😅 https://t.co/SzQMeGPDQw — iLMuo (@muootarek) March 22, 2022

بجد صفحة دار الافتاء المصرية دي الي ماسكها الحكومة مش شيوخ ابدا ، الكلام الي بيطلعوا ييحللوه كل فترة دا ميطلعش من شيوخ ابدا !! — Mo3Geza (@Moo3GezZa) March 22, 2022