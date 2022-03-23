ممثل أوكرانيا لدى المجلس الأوربي: الدعم الغربي ليس كافيا ونحتاج لأسلحة هجومية (فيديو)

أكّد الممثّل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي بوريس تاراسيوك أن الدعم الغربي لبلاده “ليس كافيًا” مشيرًا إلى أن أوكرانيا “تحتاج لأسلحة هجومية ضمن المساعدات الأوربية بدلًا من الدفاعية”.

وقال تاراسيوك خلال حديثه مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا “تتوقّع من محادثات بروكسل غدًا فرض المزيد من العقوبات على روسيا”.

وأضاف: “أوكرانيا حصلت على دعم عسكري كافٍ فقط من أمريكا والمملكة المتحدة وبعض دول الجوار، لكنها تفتقد إلى حماية الأجواء الجوية وهذه نقطة ضعف كبيرة”.

وأشار تاراسيوك إلى أن المدعي العام الأوكراني يجمع الأدلة لإدانة روسيا بارتكاب “جرائم حرب” أمام محكمة العدل الدولية.

الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي للجزيرة مباشر: الدعم الأوربي لأوكرانيا غير كاف ونفتقد بشدة للدعم العسكري اللازم لردع الجيش الروسي pic.twitter.com/sxCW846NAZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

وتابع “المساعدات التي وصلت إلى أوكرانيا تُمكّن القوات المسلحة من إبقاء الروس في مواقعهم وتمنع تقدمهم، ويمكنها أيضًا شن هجمات مضادة على القوات الروسية” مؤكدًا أن “الكرملين الذي أراد أن يحتل أوكرانيا في 4 أيام اصطدم بحائط قوي ما رفع الروح المعنوية لدى الشعب والجنود”.

وعن محادثات قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقادة الأوربيين والأمريكيين المتوقعة غدًا في بروكسل، أكّد تاراسيوك أن “أوكرانيا اليوم تُدرك أهمية الاعتماد على نفسها وقوة جيشها، لكنها تُرحّب بالمساعدات الدولية لا سيما إن كانت مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية لأن هذا ما تحتاجه”.

وعبّر المسؤول الأوكراني عن أمل بلاده في “تضييق الخناق على روسيا وفرض عقوبات جديدة، لكي لا يستمر العدوان العسكري”.

وأردف “المساعدات التي قدمتها دول الناتو لا ترتقي إلى مستوى الحدث، لكننا ممتون لدولٍ بعينها لذا نتوقع دعمًا أكبر من دول السبع الكبار”.

واستدرك “نتمنى أن تتخذ دول مجموعة السبع الكبرى قرارًا بإقصاء روسيا نهائيًا من منظومة سويفت، وعزل البنوك الروسية كافة وليس فقط ثُلة منها كما حدث سابقًا”.

وردًا على سؤال بشأن عدم رغبة دول الناتو في التورّط بأي عمل عسكري مباشر ضد روسيا قال “نحن على يقين إن الناتو لن ينخرط في الحرب الدائرة في أوكرانيا وهذا أمر مفهوم، لكن يجب إمدادنا بأسلحة هجومية وعدم الاقتصار على الأسلحة الدفاعية فقط”.

الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي للجزيرة مباشر: على الغرب تزويدنا بالأسلحة الهجومية وعدم الاقتصار على دعمنا بالأسلحة الدفاعية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/DtdcNOkRdi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

وانتقد الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي موقف بعض دول الناتو الرافضة لفكرة تقديم المساعدات لأوكرانيا واصفًا إياه بـ “المستهجن” مضيفًا “لا نتوقع مساعدات جدية من الناتو، لكن دولًا محددة فقط هي من تدعمنا”.

وعلى صعيد آخر، أثنى تاراسيوك على طرد المجلس الأوربي لروسيا بعد 26 عامًا من العضوية، وأوضح “هذا قرار تاريخي، فالمنظمات الدولية لم تتخذ قرارًا شبيهًا حتى الآن”.

وتابع خلال حديثه عن الاقتراح المُقدّم لطرد روسيا من مجموعة العشرين “يجب طرد روسيا من الهيئات الدولية جميعها التي تضم بلدانًا متحضرة من بينها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا”، لكنه لفت إلى أن الهيكل التنظيمي داخل هذه المنظمات يمنع طرد أي دولة عضو”.

الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي للجزيرة مباشر: يجب معاقبة روسيا وطردها من جميع الهيئات الدولية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/C2U97nnh9b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

وفي السياق، شدد المسؤول الأوكراني على أن روسيا “ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا”.

وقال “نعمل على إدانتها (روسيا) أمام محكمة العدل الدولية من خلال جمع الأدلة التي توثّق ما ارتكبه القادة الروس من جرائم ضد الأطفال والمدنيين”.

وبخلاف ذلك، أعلن تاراسيوك دعمه انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوربي وحلف ناتو، مضيفًا “نحن قريبون جدًا من هذه اللحظة”.

ونوّه إلى أن هذه الخطوة “ستوفّر دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا لأوكرانيا”، مشيرًا إلى أن حرب روسيا ضد كييف “جعلت هذا الحلم أقرب”.

وعن رؤيته حول كيفية انتهاء العملية العسكرية قال “أوكرانيا سوف تنتصر، لدينا الشجاعة والروح المعنوية الكافية لنحقق ذلك، والبلاد موحدة أكثر من أي وقت سابق وهذا شرط أساس للنصر على العدو”.

وأردف المسؤول الدولي الأوكراني “موارد روسيا تقلصت بواقع 10% بسبب الحرب، لكنها لا تزال تحتفظ بإمكانيات كبيرة، ويعيش بها 140 مليون نسمة، ولديها ثاني أقوى جيش في العالم” لافتًا إلى أن “العقوبات كان لها تأثير سلبي في روسيا، وفرض المزيد منها سيكون ضربة موجعة تؤدي إلى نضوب الموارد الروسية”.

الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي للجزيرة مباشر: أوكرانيا باتت قريبة للغاية من الانضمام إلى #الاتحاد_الأوربي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/qLpXH9hRLz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2022

وردًا على سؤال بشأن مسار المفاوضات بين موسكو وكييف وإمكانية عقد لقاء بين الرئيسين (الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينيسكي) قال “أي حرب تنتهي بالمفاوضات، لكننا لم نتفاوض من موقف الخاسر، وسنشارك في أي محادثات من الموقع الند لروسيا”.

وتابع “المفاوضات مع روسيا صعبة للغاية، لكن أوكرانيا لن توافق على شروط الطرف الآخر، لأن لدينا شروطنا أيضًا ونتمسك بها”.

ووجّه الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي رسالة للأوربيين خلال حديثه على الجزيرة مباشر جاء فيها “نحن أوربيون وأوكرانيا جزء من هذه الحضارة وتنتمي إليها، ويجب أن نكون جزءًا من أوربا الموحّدة سواء من خلال الناتو أو الاتحاد الأوربي”.

وتتصاعد العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في ظل محاولات إجلاء المدنيين وتوفير مسارات آمنة، بينما القصف على مدن عدة مثل كييف وخاركيف وماريوبول وأوديسا وميكولايف.