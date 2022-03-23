كورونا.. الصين تعزل مدينة ومنظمة الصحة: دول أوربية “تسرعت جدا” في رفع تدابير المكافحة

يشهد ثلث الدول الأوربية بما فيها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا، بعد تخفيف قيود المكافحة بلا “هوادة وبشكل وحشي” حسبما قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيه الصين حجرا على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص وأعلنت عن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالفيروس، وسط ارتفاع موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة (بلومبرغ)، اليوم الأربعاء، عن مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوربا قوله في مؤتمر صحفي “الدول التي نشهد فيها زيادة بشكل خاص هي المملكة المتحدة وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، تلك البلاد ترفع القيود بوحشية من أقصى حد إلى أدنى حد”.

وتحاول أوربا تجاوز وباء كورونا، لكن الاندفاع إلى رفع القيود يمهد الآن الطريق لإحياء مخاطر الأوبئة، في وقت قفز فيه عدد الإصابات المؤكدة حديثا، إلى 5.4 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية.

والإحصائية الجديدة تمثل ارتفاعا من 4.9 ملايين حالة في سبعة أيام بنهاية الشهر الماضي، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، والتي أفادت بأن أكثر من 12 ألف و400 شخص لقوا حتفهم بسبب الوباء، الأسبوع الماضي.

ومع ذلك أبدى المسؤول الأوربي تفاؤلا، وقال إن العديد من الناس قد اكتسبوا مناعة من خلال التطعيمات، والشتاء يقترب من نهايته وأن المتحور أوميكرون أكثر اعتدالا من السلالات السابقة.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الاصابات الجديدة انخفض في أوربا بعد أن بلغ ذروته في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد في مطلع مارس/آذار الجاري.

الصين تلجأ لعزل مدينة

وفرضت الصين حجرا على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص، وأعلنت عن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالفيروس، أمس الثلاثاء، في وقت تواجه استراتيجية “صفر كوفيد-19” موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون.

وسجلت السلطات الصحية نحو 4770 إصابة جديدة في أنحاء البلاد غالبيتها في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة، أمس الثلاثاء.

وتبذل السلطات الصينية منذ الأسابيع القليلة الماضية جهودا للقضاء على بؤر للفيروس بتدابير منها فرض حجر وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات وإغلاق مدن، وأعلنت السبت الماضي عن حالتي وفاة بكوفيد للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وتجنبت بعض المدن الصينية مثل شنغهاي فرض حجر تام وعمدت، في المقابل إلى عزل مبان بعينها حتى مع ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى المئات.

وأعلن مسؤولو مقاطعة جيلين عن وصول أول 10 آلاف جرعة من عقار فايزر لعلاج كوفيد-19، وكانت السلطات قد اتخذت الأسبوع الماضي تدابير صارمة على التنقل ومنعت الأهالي من مغادرة مدنهم ومناطقهم.