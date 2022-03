منظمات دولية تحذر: أزمة غذاء ومناخ وشيكة في الشرق الأوسط وأفريقيا جراء الحروب

حذرت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والصليب الأحمر وأوكسفام من حدوث أزمات في الغذاء والمناخ جراء الحروب، سواء كانت بين روسيا وأوكرانيا أو تلك الدائرة في الشرق الأوسط.

ونشرت منظمة رايتس ووتش تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه إن “الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكون هذين البلدين مصدّرين رئيسيين للمنتجات الزراعية إلى العديد من دول المنطقة”.

وأكدت المنظمة أن على الحكومات ضمان ألا يؤدي النزاع إلى تفاقم أزمة الغذاء وحماية الحق في الحصول على غذاء مناسب وميسور التكلفة للجميع.

وأوضحت أن الاضطرابات إثر الحرب الجارية أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعميق الفقر، إذ إن “منطقة البحر الأسود المتضررة من الأزمة الأوكرانية تصدر ما لا يقل عن 12% من السعرات الحرارية الغذائية المتداولة في العالم”.

وتمتلك أوكرانيا ثلث التربة الأكثر خصوبة في العالم وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، و45% من صادراتها مرتبطة بالزراعة، وهي من بين المصدّرين الرئيسيين لزيت دوار الشمس وبذور اللفت والشعير والذرة والقمح والدواجن.

بدورها قالت منظمة الصليب الأحمر إن الصراع في ليبيا ترك البلاد عرضة لتقلبات المناخ، ومن المرجح أن يزيد ذلك من الآثار على الإنتاج الزراعي وبالتالي سبل العيش والغذاء والأمن الاقتصادي للآلاف.

Years of conflict in #Libya forced farmers to flee their homes and land.

They now return, only to find most crops had parched and vital infrastructure was damaged.

How does it affect their capacity to cope with the climate crisis?

New footage for media: https://t.co/1XjPikAUrG pic.twitter.com/oPUXP0g1cI

— ICRC (@ICRC) March 21, 2022